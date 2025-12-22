Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió en la tarde de este lunes una advertencia amarilla para parte del país por tormentas puntualmente fuertes. Se actualiza a la hora 16:45.

“Una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”, señaló.

Y agregó que se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. “Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, indicó.

Seguí leyendo Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

image

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia.

Canelones: Jaureguiberry.

Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa Serrana.

Maldonado: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo, Rocha y Velázquez.