Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco

Rodrigo Waldemar Lescano Lorenzo tiene 36 años y aunque su nombre resuena poco en el ámbito público, para la Policía es un viejo conocido y alguien especialmente importante, porque es un colaborador estrecho y con vínculo muy cercano a Luis Alberto “Betito” Suárez.

Ese vínculo tan estrecho lo llevó a caer prácticamente de la mano con el Betito. En noviembre el líder narco de Cerro Norte fue detenido en una operación denominada Iro, en la que se lo encontró con tusi.

El operativo continuó y los investigadores tenían otro objetivo principal, así que la investigación siguió y este jueves 18 de diciembre cayó Rodrigo Lescano .

Este hombre marchó a prisión preventiva por 180 días porque tras su detención del jueves. La Justicia lo acusa de un delito de organización de las actividades de narcotráfico y un delito de depósito de sustancia estupefaciente especialmente agravado.

Cuando fue detenido, Lescano tenía orden de captura porque los investigadores habían logrado interceptar mensajes que exponían sus negocios vinculados al tráfico de drogas. Su rol principal dentro de la banda de los Suárez era la logística, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.

Fue capturado cuando estaba en un auto junto a otras dos personas, que también fueron detenidas. Una de ellas, es el dueño de un apartamento que fue allanado y la Policía encontró allí un kilo de cocaína y $200 mil. Se incautó además dos autos, un Audi y un BMW.

Por la contundencia de la evidencia policial que incluyen mensajes que lo comprometen y más celulares incautados que serán periciados, Lescano buscará ahora reconocer los hechos y llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía, de forma de evitar un juicio oral que le daría una pena más alta.

El fútbol y el vínculo con Betito Suárez.

SEGUNDA SOCIO BETITO Informe especial en Subrayado (parte 2).

Rodrigo Lescano y Betito Suárez no han ocultado su asociación. Una foto, que fue disparadora para los investigadores, los mostró juntos. Es una imagen que el Betito Suárez publicó en su cuenta de Instagram el pasado 8 de octubre donde se ven él, el empresario del fútbol Francisco “Paco” Casal y Lescano.

Fue una reunión en la que el Betito buscaba incursionar en la representación y al encuentro asistió con Lescano, su socio cercano a quien conoce hace varios años del ámbito del fútbol, contaron fuentes de la investigación a Subrayado.

Lescano tiene cercanía con la barra de Peñarol, ha presentado jugadores y aunque no es representante, tiene cierta influencia en la barra.

Además, el socio del Betito tiene un prontuario delictivo violento. En 2009 mató de varios disparos a un hombre en Rivera Indarte y Juan Molina, en el barrio La Teja. Lescano tenía 20 años cuando cometió ese crimen y poco tiempo después fue detenido. Estuvo preso por ese homicidio y ya tenía antecedentes por suministro de drogas.

Mientras estuvo recluido no pasó desapercibido. Estaba en el Penal de Libertad y pidió que le llevaran dos revólveres y marihuana. Los mensajeros tiraron el encargo por encima de los tejidos y fueron detenidos.

Del Penal de Libertad, Lescano pasó al ex Comcar y luego a la cárcel Las Rosas, en Maldonado. En diciembre de 2016 de nuevo fue noticia porque se colgó de un tanque de OSE en ese centro penitenciario. Fuentes que estuvieron en ese entonces contaron a Subrayado que Lescano reclamaba que lo amenazaban de muerte y que quería volver al ex Comcar, algo que finalmente consiguió.

En 2017, cuando le quedaban casi dos años para cumplir la pena, pidió la libertad anticipada. La Fiscalía —liderada entonces por el actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz— se opuso.

Finalmente, Lescano salió en libertad y siguió asociado a la banda liderada por su compañero Betito Suárez, con un rol fundamental en la organización y logística para mover la droga. Ahora ambos están de nuevo tras las rejas esperando su destino judicial.