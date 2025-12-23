Bomberos intervino en escape de amoníaco en fábrica de congelados; un trabajador sufrió quemaduras en vías respiratorias

Un escape de amoníaco se registró este martes de tarde en una fábrica de congelados en el barrio Peñarol . El incidente ocurrió minutos antes de las 16 horas en la planta industrial ubicada en Camino Edison y Yucutuja.

Personal de Bomberos de Centro Cordón y del Departamento de Materiales Peligrosos del Cuartel Centenario debieron acudir al lugar. Antes de que los bomberos llegaran, un trabajador que estaba en el techo realizando tareas de instalaciones debió ser trasladado por personal médico al Banco de Seguros con aparentes quemaduras en las vías respiratorias.

Según pudo establecer Bomberos, la fuga de amoníaco fue localizada en la sala de máquinas en la planta baja, presumiblemente originada por una sobrepresión en la línea de amoníaco, ascendiendo el gas tóxico al techo donde se encontraban los trabajadores, se informó.

Seguí leyendo Sorteo del Gordo de Fin de Año se realiza el martes 30; agencieros perciben un aumento en la compra de billetes

Inmediatamente, se cortó el flujo del gas con la llave de paso y se logró contener la pérdida desde el primer momento.

Con equipos de protección, personal de Bomberos realizó tareas de inspección y ventilación natural y forzada del ambiente para reducir y disipar los niveles de concentración del gas. La situación fue controlada y no se constataron afectaciones a zonas linderas.