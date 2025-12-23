RECIBÍ EL NEWSLETTER

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos

Puede haber intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes en las localidades en las que rige la advertencia.

termporal-tormenta-Río-Negro-informe-Daniel-Rojas

El Instituto Uruguayo de Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que rige para varios departamentos, desde las 16:51 hasta las 18:50.

La advertencia se da por una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país". Con esto, en zonas de tormenta puede haber intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades afectadas:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rocha: Todo el departamento.

Tacuarembó: Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos

