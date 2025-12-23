En lo que va del año, 452 personas fallecieron en siniestros de tránsito; la cifra supera a las víctimas de 2024

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ), Marcelo Metediera , expresó preocupación por la cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito . Solo el fin de semana fueron seis las víctimas fatales: cinco iban en moto y una en bicicleta.

A su vez, en dos casos hubo pruebas positivas de alcohol. "No es normal que haya tanta incidencia de alcohol en los siniestros de tránsito", indicó. Metediera recordó que el año pasado el 5,5% de las personas que sufrieron siniestros tenía alcohol en sangre.

En cuanto a las víctimas fatales, la cifra de fallecidos en lo que va del año es de 452 personas, que ya superó las 434 registradas en todo el año 2024. De acuerdo al último informe de la Unsev, el objetivo para 2025 era lograr una disminución a 402 en la cantidad de víctimas.

Seguí leyendo Maldonado: un joven murió en un siniestro de tránsito entre una moto y un auto en la mañana de este viernes

"La tendencia ha sido de crecimiento desde el año 2020. No tiene por qué ser distinto este año en la medida que no se tomen las medidas que se tienen que tomar", afirmó.

Metediera también destacó el análisis realizados de los corredores turísticos de rutas 1, 8, 9 e Interbalnearia para ver los antecedentes en cuanto a la siniestralidad e intercambiar experiencias de cara a la temporada.

El presidente de la Unasev valoró la instalación de una comisión de trauma y emergencia a nivel del Ministerio de Salud Pública y la incorporación de cien efectivos a Policía Caminera para mejorar la cobertura de las rutas nacionales este verano.