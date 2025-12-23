RECIBÍ EL NEWSLETTER
La Policía estrenó en diciembre una nueva Dirección de Elite que se será utilizada en situación de crisis y peligro

La Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) permitirá mejorar la capacidad operativa y enfrentar situaciones extremas; cuenta con vehículos blindados con alto poder de resistencia, armamento específico y cursos especiales.

La Policía estrenó en diciembre una nueva Dirección de Elite que se será utilizada en situación de crisis y peligro, Subrayado recorrió la nueva dirección policial para saber cómo funciona.

Operaciones de alto riesgo puede ser una toma de rehén, un allanamiento donde se busque atrapar a un delincuente peligroso o donde se sepa que hay armas o, puede ser una situación terrorista y, para eso se necesita una fuerza especial y preparada para actuar.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional crearon la Dirección General de Operaciones Especiales, el brazo armado de la Policía.

La dirección se creó y se conoció el 18 de diciembre en el acto aniversario de la Policía. La DIGOE va a apoyar también allanamientos de alta y medio peligrosidad.

Los entrenamientos en la nueva fuerza policial son arduos, y van a haber cursos específicos para los efectivos que la integren.

Además, la nueva dirección cuenta con vehículos blindados con alto poder de resistencia si son atacados, también tienen armamento específico y cursos especiales.

A pocos días de su creación ya participó en operativos especiales como el traslado de un narcotraficante peligroso desde el aeropuerto al juzgado.

