INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos

Con mejoras temporarias, en zonas bajo advertencia puede haber actividad eléctrica, caída de granizo, rachas de vientos fuertes.

tormenta-cielo-viento.jpg

Desde las 15:20 horas de este martes rige una advertencia amarilla para localidades de cinco departamentos. La misma prevé el pasaje de tormentas puntualmente fuertes.

Además, se espera que en las localidades afectadas se registre también "intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Todo esto por una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes".

También está previsto que haya mejoras temporarias durante la validez de la advertencia, que en principio es hasta las 17:20.

Las localidades bajo advertencia son:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

image
