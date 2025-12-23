Imputaron con prisión preventiva por 120 días al hombre que acosó en varias ocasiones a una mujer en Cordón

Imputaron con prisión preventiva al hombre que acosó en varias ocasiones a una mujer en el barrio Cordón .

El individuo fue imputado por un delito de violencia doméstica, por un delito de hurto y por reiterados delitos de desacato; deberá cumplir 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El abogado Martín Frustaci resaltó la entereza de su defendida ya que sufrió violencia psicológica, pérdida y cambio de trabajo, además de haber permanecido con custodia policial.

"Me voy muy conforme (...) porque le estamos dando tranquilidad a mi defendida junto a su familia", indicó,

El abogado dijo que el agresor intentó ingresar en la vivienda, forzaba la reja, le decía improperios, le robó ropa interior, entre otras situaciones. Además, ya contaba con antecedentes por violencia privada y lesiones personales lo que muestra una transgresión al respeto de la libertad ambulatoria de las personas.

El caso

La mujer de 36 años denunció al individuo que estuvo acosándola por varios meses. Los hechos comenzaron el pasado 1° de abril en horas de la madrugada cuando ella estaba en su casa. El hombre ingresó por la ventana iluminando su habitación con una linterna y comenzó a acosarla diciéndole "acá está tu violador".

La mujer radicó la denuncia, pero los hechos continuaron y terminó siendo una pesadilla. La Justicia dispuso que el individuo portara una tobillera electrónica, además de la prohibición de acercamiento.

Sin embargo, el hombre incumplió las medidas y regresó a la casa de la mujer. Este lunes volvió a ser detenido por investigadores de zona operacional I.

El caso está la bajo la órbita de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales a cargo del fiscal Luis Pacheco.

El agresor cuenta con 10 antecedentes penales, según indicaron a Subrayado fuentes del caso.