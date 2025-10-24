Difunden video donde supuestamente Marset amenaza con "hacer guerra con el que sea"

Medios de Paraguay, Bolivia y Brasil difundieron en las últimas horas un video que comenzó a circular en redes sociales y donde se puede ver a un hombre armado, supuestamente Sebastián Marset, rodeado de personas con armas de guerra y granadas, todos encapuchadas menos quien se supone es el narco uruguayo más buscado en la región.

En el video, este hombre amenaza a un exaliado del grupo criminal de Marset, Erland Ivar García, alias “el Colla”, quien denunció ante la Policía de Bolivia que el narco uruguayo estaba escondido en ese país. Lo denunció porque supuestamente, por orden de Marset, habían secuestrado a su esposa.

“Este video es para decirle al Colla este, sapo, que se deje de estar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, al otro día en Bolivia, al otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el Colla, la Policía, no me importa nadie”, dice en el video supuestamente Marset.

Y finaliza: “Nosotros estamos siempre listos, siempre. Ténganlo claro, mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”. Al costado aparece una bandera del grupo criminal de Brasil “Primer Comando de la Capital”. Esta banda criminal se ha extendido a varios países de la región, cometiendo delitos vinculados al narcotráfico. Embed

