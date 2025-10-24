Denuncian reiteradas picadas y problemas de convivencia: "Es de todos los días", dijo vecino y pidió presencia policial

Vecinos denuncian picadas y problemas de convivencia en la zona de las paradas 23 y 24 de playa Mansa, en Las Delicias .

El corresponsal de Subrayado, Martín Corujo, informó que las denuncias son de larga data ya que las picadas, wheelie y vehículos con música a alto volumen se viene repitiendo en el ingreso a Punta del Este.

Los vecinos indicaron que estas situaciones generan problemas en la convivencia ciudadana por lo que se reunieron con el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, con el objetivo de que los hechos lleguen a su fin.

Videos a los que accedió Subrayado muestran el momento en el que dos motos circulaban en una rueda por la vereda.

"Una señora mayor iba caminando por la vereda, un chico en una moto levantando la rueda arriba de la vereda. La señora genera pánico por esa situación y es de todos los días. Carreras de motos, autos con parlantes escuchando música hasta altas horas de la noche, las motos con caño de escape libre".

Y agregó: "Le pedimos a la autoridad del Ministerio del Interior que es el que tiene que controlar que ponga presencia policial en la parada 23 de la Mansa para poder controlar esta situación".

Por su parte, Trezza dijo que es una situación que les preocupa y ocupa y que los fines de semana despliega operativos de forma de atender la situación.

"Los corrimos de la ruta 39 frente a la estación Ancap, los corrimos de la parada cerca de Las Grutas frente a la estación Disa que los vecinos estaban preocupados y seguimos con la problemática en la playa mansa, también en la parada 39 de la Brava. Hay un gran trabajo que hacemos con Tránsito y estamos incautando entre 10 y 15 ciclomotores y motos de diferentes cilindradas".

Trezza señaló que se realizan operativos especiales para dichos puntos, pero cuando se levantan, los motociclistas se comunican y vuelven a las picadas.