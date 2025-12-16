Interpelación en vivo: oposición convocó al ministro Mahía y cuestionó la ausencia de autoridades de la Jutep

Comenzó a las diez de la mañana de este martes en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) en el caso que involucra al presidente de ASSE , Álvaro Danza . El llamado fue impulsado por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.

Abdala cuestiona la actuación de la Jutep; sostiene que el organismo incurrió en irregularidades como abuso de poder y que actuó por fuera de las recomendaciones y observaciones realizadas por su propia Asesoría Letrada.

La oposición entiende que existe un problema institucional que debe ser abordado con el Poder Ejecutivo. En ese sentido, expresó desconfianza hacia la mayoría del directorio de la Jutep y afirmó que no brinda garantías al país.

Abdala también planteó que la actuación del organismo no fue aislada, tema que —anunció— intentará demostrar durante el desarrollo de la interpelación.

Pablo Abdala

El miembro interpelante comenzó su interlocución cuestionando que el ministro no haya concurrido con las autoridades de la Jutep.

"El punto de partida de la Interpelación del día de hoy, el disparador, tiene que ver con una situación institucionalmente muy delicada, y muy grave. Una situación que ya hemos catalogado públicamente y lo queremos reiterar ahora. Es de abuso de poder, en el que ha incurrido la mayoría del Directorio de la Jutep", sostuvo Abdala, y se refirió al accionar en el caso Danza, que consideran que hubo "inconducta funcional por parte de estos directores y muy particularmente de la presidenta del Directorio".

"Violaron notoriamente esa independencia de criterio, esa independencia técnica, y lo hicieron en aras de servir un interés partidario, un interés político que es el del gobierno que integran y representan", remarcó el interpelante.

"Si hablamos de fraude, señor presidente, es porque notoriamente la resolución del 6 de noviembre es de alto contenido político, a los efectos de cumplir una finalidad política. La de servir al relato oficial en relación al caso Danza, con una suerte de ropaje jurídico que a esa resolución se le quiso dar y que claramente es lo que representa una extralimitación y un verdadero fraude o comportamiento fraudulento", sostuvo.

"Se burlaron notoriamente de todos nosotros", reiteró Abdala y detalló que en el expediente que hace la Jutep "no se agregan los informes que no son favorables para el doctor Danza".

"Al inicio de todo esto, cuando lo que ingresa con relación al caso del doctor Danza es una consulta ciudadana, que llega a la jurídica porque la presidenta de la Jutep no la puede detener, la Jurídica recomienda que se le de tratamiento a esa consulta ciudadana referida a la situación del doctor Danza y su eventual incompatibilidad en términos de un acceso a la información, y recomienda específicamente el traslado de esa consulta al departamento de Transparencia Pasiva, la señora presidenta del Directorio evita esa recomendación, desconoce esa recomendación de la jurídica, desoye el criterio que se le sugiere y el expediente jamás llega", aseguró Abdala.

En esa línea, Abdala sostuvo que los directores de la Jutep de la mayoría "actuaron con el apoyo y la connivencia y el consentimiento del gobierno del Frente Amplio", para "sostener el relato oficial".

De todos modos, Abdala sostuvo que para él el ministro de Educación y Cultura actual no tuvo intervención en lo sucedido. "Creo que el ministro Mahía hoy viene aquí, si se quiere, en una doble condición, o viene en el ejercicio de una responsabilidad objetiva que es doble, que no es la responsabilidad subjetiva, pero sí la objetiva que deviene en que la Jutep se vincula por razones de materia con el Ministerio que él lidera, y creo que también viene en condición de integrante del gobierno".

"Este tipo de decisiones son propias de los gobiernos totalitarios", aseguró y luego, ante aclaró: "No le estoy atribuyendo fines totalitarios al gobierno. Quiero contribuir con el desarrollo de esta interpelación. Tampoco le estoy atribuyendo fines totalitarios al partido de gobierno", y al respecto agregó que "que no lo sea, no quiere decir que el gobierno del Frente Amplio, por otras razones haya incurrido en comportamientos o en decisiones que en sí mismas, que son las que estoy describiendo, tienen naturaleza totalitaria".

Especuló que las decisiones respecto a Danza se dieron debido a que el gobierno atravesaba otras renuncias, "malas noticias" y la desaprobación del gobierno en las encuestas.

"La presidenta de la Jutep no puede permanecer en su cargo porque la presidenta de la Jutep ni siquiera cumple con las normas que ella misma aprueba para el funcionamiento de la Jutep", remarcó y se refirió a su posible implicancia en otros casos, como las denuncias de ediles por situaciones en las intendencias de Salto y Lavalleja.

José Carlos Mahía

Respecto a la ausencia de la Jutep, Mahía sostuvo que la convocatoria que recibió fue "a los efectos de que el señor ministro informe sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto de la actuación de la Jutep con relación a situación funcional del presidente del directorio de ASSE y de manera especial el señor ministro será interrogado sobre todo lo relativo a la resolución 367/25 del 6 de noviembre".

"Yo me voy a referir a lo que me compete como ministro y por eso fue la definición de la delegación. Lo que nos preguntan acá es lo que nosotros opinamos desde el Ministerio", respondió.

Sobre el accionar de la Jutep, el ministro remarcó que se trata de "un servicio descentralizado" y que "no se encuentra en una situación de subordinación jerárquica respecto al Poder Ejecutivo". De todos modos, respaldó su accionar.

"El Poder Ejecutivo, respetando la autonomía de poder descentralizado de la Jutep, no tuvo injerencia, ni presión indebida alguna en la decisión adoptada por el Directorio de la Jutep, porque es una decisión de un Directorio. Tendrá la correlación de fuerzas que tenga, pero es una decisión de una institución del Estado", aseguró Mahía sobre el rol del gobierno en lo resuelto sobre Danza en ASSE.

Además, respaldó al Directorio de la Jutep. "La Jutep actuó dentro de sus competencias legales, e mintiendo un informe técnico no vinculante, tal cual como establece su propia ley de creación, dentro de sus competencias. La Jutep 'no dicta decisiones, sino que emite pronunciamientos de carácter técnico y no vinculante, por tanto, no existe forma jurídica de quebrar algo cuya naturaleza es opinante. La pluralidad de posiciones dentro de un directorio no implica politización, la existencia de votos discordantes es habitual y prevista dentro de la normativa'".

"No hubo irregularidades institucionales, no hubo manipulación de la Jutep y se actuó conforme a derecho", aseguró Mahía.

"Hay que tener cuidado con la institucionalidad como herramienta a la hora del desgaste político", agregó en respuesta a lo que dijo Abdala sobre un posible fraude, abuso de poder y otros calificativos.

"Hablar de totalitarismo es un exabrupto que ninguna acción del gobierno justifica y además no existe ni ha existido en toda las afirmaciones que he escuchado una sola prueba que demuestre aquí que acá se hayan hecho todas las cosas que se dijo que se hicieron entorno a una definición que tomó un órgano del Estado", dijo y agregó: "No hay una sola demostración de ninguna de las cosas que acá se afirman".

"Rechazo categóricamente cualquier vínculo con aquellos adjetivos que en realidad son agraviantes en cuanto a sus calificaciones", enfatizó el ministro.

