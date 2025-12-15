RECIBÍ EL NEWSLETTER
Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves

El conductor del camión particular quedó atrapado en la cabina, que tomó fuego. Fue rescatado en estado grave y trasladado al Hospital de Clínicas.

Choque múltiple entre un camión militar, otro particular y un ómnibus dejó a un conductor lesionado en la mañana de este lunes. Hay un lesionado grave y otros cuatro leves.

El camión del Ministerio de Defensa circulaba por ruta 102 y a la altura del kilómetro 25,5 se cruzó de sentido e impactó contra el otro camión y el ómnibus, que esperaba el descenso y ascenso de pasajeros.

El conductor del camión particular resultó grave, mientras que su acompañante así como tres el conductor y otros dos ocupantes del vehículo militar resultaron con lesiones leves.

La camioneta donde iba el conductor herido de gravedad tras el choque. Foto: Policía Caminera.
El herido grave es un hombre de 33 años que había quedado atrapado en la cabina del camión, que tomó fuego. El foco de fuego fue "rápidamente extinguido" y se trabajó para extraer a la víctima, informó Bomberos en un comunicado. Sus lesiones fueron por fractura expuesta y quemaduras, detalló Policía Caminera. Fue trasladado al Hospital de Clínicas.

El conductor del camión militar es un hombre de 30 años, y sus acompañantes dos de 22 y 42.

En el ómnibus no hubo lesionados.

"Bomberos de los Destacamentos de Carrasco y Solymar trabajaron de forma conjunta en el lugar, desplegando equipos de rescate vehicular y estableciendo dos líneas de ataque para control térmico y prevención de un posible reignición, dado que la cabina presentaba alta temperatura y emanación de humo", detalla el comunicado. "Mediante el uso de herramientas hidráulicas de rescate, cadenas y gato expansor, tras aproximadamente más de una hora de trabajos de extricación, se logró liberar al conductor atrapado, quien fue rescatado con vida y trasladado en estado grave a un centro asistencial", agrega.

En desarrollo.

