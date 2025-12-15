Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves

Choque múltiple entre un camión militar, otro particular y un ómnibus dejó a un conductor lesionado en la mañana de este lunes. Hay un lesionado grave y otros cuatro leves.

El camión del Ministerio de Defensa circulaba por ruta 102 y a la altura del kilómetro 25,5 se cruzó de sentido e impactó contra el otro camión y el ómnibus, que esperaba el descenso y ascenso de pasajeros.

El conductor del camión particular resultó grave, mientras que su acompañante así como tres el conductor y otros dos ocupantes del vehículo militar resultaron con lesiones leves.

El herido grave es un hombre de 33 años que había quedado atrapado en la cabina del camión, que tomó fuego. El foco de fuego fue "rápidamente extinguido" y se trabajó para extraer a la víctima, informó Bomberos en un comunicado. Sus lesiones fueron por fractura expuesta y quemaduras, detalló Policía Caminera. Fue trasladado al Hospital de Clínicas.

El conductor del camión militar es un hombre de 30 años, y sus acompañantes dos de 22 y 42.

En el ómnibus no hubo lesionados.

"Bomberos de los Destacamentos de Carrasco y Solymar trabajaron de forma conjunta en el lugar, desplegando equipos de rescate vehicular y estableciendo dos líneas de ataque para control térmico y prevención de un posible reignición, dado que la cabina presentaba alta temperatura y emanación de humo", detalla el comunicado. "Mediante el uso de herramientas hidráulicas de rescate, cadenas y gato expansor, tras aproximadamente más de una hora de trabajos de extricación, se logró liberar al conductor atrapado, quien fue rescatado con vida y trasladado en estado grave a un centro asistencial", agrega.

En desarrollo.

