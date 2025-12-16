Tensión y violencia con intervención policial en la Junta de Salto tras aprobación de fideicomiso con votos del FA

La votación de un fideicomiso por 60 millones de dólares en la Junta Departamental de Salto generó enfrentamientos e insultos en sala entre ediles frenteamplistas y nacionalistas.

Momentos de tensión y violencia, hasta con presencia policial, fueron los vividos en las últimas horas en el legislativo tras la aprobación de un plan de financiamiento a largo plazo solicitado por el gobierno departamental, encabezado por el nacionalista Carlos Albisu.

Los hechos se precipitaron cuando cuatro ediles del Frente Amplio ( FA ) acompañaron a los 18 de la bancada oficialista para darle la mayoría especial requerida y consolidar la aprobación del fideicomiso pagadero a 20 años.

El blanco principal del ataque de los militantes de izquierda estuvo dirigido hacia la esposa del exintendente Andrés Lima, Analía Fernández, quien además es edila titular del Frente Amplio y acompañó el proyecto, así como los también frenteamplistas Eduardo Varela Minutti, Gladys Martínez y Nilda Díaz, pese a la resolución contraria de la coalición de izquierda.

Tras la votación de los cuatro ediles frenteamplistas, comenzaron a recibir reproches e insultos de forma violenta que determinaron que el presidente de la Junta Departamental de Salto, Enzo Molina, llamara a la Policía con la finalidad de que interviniera y evitara que hubiera desmanes y hechos de violencia.

La situación siguió afuera del recinto cuando los militantes pedían por los cuatro ediles que habían acompañado el proyecto, lo que terminaron encerrados adentro sin poder salir hasta que la situación se calmara.

ALBISU

El intendente de Salto, Carlos Albisu, afirmó que "no es un tema de gobierno, no es un tema de partidos, es un tema que Salto realmente necesitaba aire" para pagar sus deudas con más de 300 empresas y para "empezar a levantar la infraestructura del departamento".

Albisu se mostró emocionado por el apoyo recibido a la iniciativa del fideicomiso que obtuvo la mayoría especial requerida en la Junta Departamental y de la gente en la calle. "Salto es uno solo y lo vamos a sacar adelante entre todos", aseguró.

Además, una comisión de la Junta Departamental, con representantes de todos los partidos políticos, controlará los pagos y las obras previstas en el fideicomiso a lo largo del quinquenio.

El intendente adelantó que con el dinero que ingrese está previsto que se retomen a partir de enero a algunos de los trabajadores que habían sido cesados. Se trata de personas con patologías o discapacidad y otras con especialidades en algunas de las funciones en las que se desempeñaban.