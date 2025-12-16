Mahía respaldó a la Jutep durante la interpelación y aseguró que el Poder Ejecutivo "no tuvo injerencia" en caso Danza

La Cámara de Diputados lleva adelante la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso que involucra al presidente de ASSE, Álvaro Danza. El llamado fue impulsado por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.

Mahía fue cuestionado sobre la ausencia de las autoridades de la Jutep en la interpelación, a lo que respondió la convocatoria que recibió fue "a los efectos de que el señor ministro informe sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto de la actuación de la Jutep con relación a situación funcional del presidente del directorio de ASSE y de manera especial el señor ministro será interrogado sobre todo lo relativo a la resolución 367/25 del 6 de noviembre".

"Yo me voy a referir a lo que me compete como ministro y por eso fue la definición de la delegación. Lo que nos preguntan acá es lo que nosotros opinamos desde el Ministerio", respondió.

Seguí leyendo Este martes se realiza la interpelación al ministro Mahía por la actuación de la Jutep en el caso Danza

Sobre el accionar de la Jutep, el ministro remarcó que se trata de "un servicio descentralizado" y que "no se encuentra en una situación de subordinación jerárquica respecto al Poder Ejecutivo". De todos modos, respaldó su accionar.

"El Poder Ejecutivo, respetando la autonomía de poder descentralizado de la Jutep, no tuvo injerencia, ni presión indebida alguna en la decisión adoptada por el Directorio de la Jutep, porque es una decisión de un Directorio. Tendrá la correlación de fuerzas que tenga, pero es una decisión de una institución del Estado", aseguró Mahía sobre el rol del gobierno en lo resuelto sobre Danza en ASSE.

Además, respaldó al Directorio de la Jutep. "La Jutep actuó dentro de sus competencias legales, e mintiendo un informe técnico no vinculante, tal cual como establece su propia ley de creación, dentro de sus competencias. La Jutep 'no dicta decisiones, sino que emite pronunciamientos de carácter técnico y no vinculante, por tanto, no existe forma jurídica de quebrar algo cuya naturaleza es opinante. La pluralidad de posiciones dentro de un directorio no implica politización, la existencia de votos discordantes es habitual y prevista dentro de la normativa'".

"No hubo irregularidades institucionales, no hubo manipulación de la Jutep y se actuó conforme a derecho", aseguró Mahía.

"Hay que tener cuidado con la institucionalidad como herramienta a la hora del desgaste político", agregó en respuesta a lo que dijo Abdala sobre un posible fraude, abuso de poder y otros calificativos.

"Hablar de totalitarismo es un exabrupto que ninguna acción del gobierno justifica y además no existe ni ha existido en toda las afirmaciones que he escuchado una sola prueba que demuestre aquí que acá se hayan hecho todas las cosas que se dijo que se hicieron entorno a una definición que tomó un órgano del Estado", dijo y agregó: "No hay una sola demostración de ninguna de las cosas que acá se afirman".

"Rechazo categóricamente cualquier vínculo con aquellos adjetivos que en realidad son agraviantes en cuanto a sus calificaciones", enfatizó el ministro.

mahia jutep colegiado

En directo: