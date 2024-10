Interpelación a Martinelli: "No vengo a tirarle muertos encima a nadie", dijo la diputada Bettiana Díaz

El llamado a sala de la oposición se basó en el homicidio de seis reclusos a fines de setiembre tras el incendio intencional de su celda en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar). En diciembre del año pasado había ocurrido lo mismo, en el mismo módulo 4 de esta cárcel. Aquella vez también mataron a seis reclusos al incendiar su celda.

La interpelación al ministro Martinelli ocurrió cuando faltan tres semanas para las elecciones nacionales y el tema de la seguridad es uno de los centrales en la campaña. La moción aprobada fue la presentada por la coalición de gobierno y el Frente Amplio acompañó los artículos referidos a realizar acciones para mejorar la situación.

"Cada vez peor"

La diputada Díaz dijo que haría consideración políticas pero adelantó que no pedirá la renuncia de Martinelli. “No voy a pedir la renuncia del ministro. No vengo a tirarle muertos encima a nadie. Por responsabilidad política, por respeto a las familias, por responsabilidad institucional y porque enrostrarse muertos no es el objetivo”, dijo Díaz al inicio de la interpelación.

“No es que las cárceles uruguayas fueran hoteles cinco estrellas hace cinco años, no. Nos dolían las cárceles hace cinco años, pero ahora están cada vez peor”, apuntó Díaz, tras señalar que "hay un déficit de 2.500 plazas" en el sistema carcelario, "con un hacinamiento de 120%". "Hay 120 reclusos cada 100 plazas", insistió.

"Uruguay tiene una tasa de muertes en custodia (del Estado) mayor a toda la región. En los lugares de reclusión inhumanas y degradantes es donde más ocurren estas muertes en custodia (del Estado) y el Ministerio del Interior no ha logrado medidas para impedirlo. El Estado es garante de los derechos de las personas, como el derecho a la vida, derecho que se extiende a las personas privadas de libertad", señaló la legisladora del MPP.

