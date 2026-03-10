Un motociclista murió tras impactar contra una camioneta y luego terminar debajo de un camión este martes de noche en Camino Maldonado.
Motociclista murió tras intentar rebasar una camioneta, perder el dominio y quedar atrapado debajo de una zorra
El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en Camino Maldonado. Personal de Bomberos sacó al conductor y lo trasladó a un centro de salud en estado grave, falleciendo posteriormente.
Información a la que accedió Subrayado indica que el conductor de la moto intentó pasar a una camioneta y perdió el dominio quedando debajo de una zorra.
El motociclista quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos.
Seguí leyendo
Murió el motociclista que fue embestido por un auto días pasados en La Comercial; se encontraba internado
El joven fue derivado a un centro de salud, ingresó en estado grave y posteriormente falleció.
Temas de la nota
Lo más visto
FLOR DE MAROÑAS
Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
Ruta 6
Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL
Aumentó el número de mujeres jubiladas: de 7.700 a 9.500 por año por la ley de flexibilización laboral
RECIBIERON LA PENA MÁXIMA
Condenaron por homicidio agravado a cuatro reclusos que incendiaron una celda y mataron a seis presos
OMISIONES Y FALTA DE COMUNICACIÓN
Dejá tu comentario