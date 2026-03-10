RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMINO MALDONADO

Motociclista murió tras intentar rebasar una camioneta, perder el dominio y quedar atrapado debajo de una zorra

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en Camino Maldonado. Personal de Bomberos sacó al conductor y lo trasladó a un centro de salud en estado grave, falleciendo posteriormente.

Información a la que accedió Subrayado indica que el conductor de la moto intentó pasar a una camioneta y perdió el dominio quedando debajo de una zorra.

El motociclista quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos.

Murió el motociclista que fue embestido por un auto días pasados en La Comercial; se encontraba internado

El joven fue derivado a un centro de salud, ingresó en estado grave y posteriormente falleció.

