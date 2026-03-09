RECIBÍ EL NEWSLETTER
oposición

Partido Colorado plantea "trazar una estrategia" para el uso de la interpelación y "obtener máximos resultados"

Plantearán el tema con demás partidos de la oposición. Sobre interpelación a Negro, dijo que "Todo se precipitó muy rápido la semana pasada y no hubo mucho más margen de conversación".

andres-ojeda-partido-colorado1

El Partido Colorado resolvió dialogar con los demás partidos de la oposición para establecer una estrategia en el uso de la interpelación. Esto se dio tras una reunión interna del partido y luego de que el senador Pedro Bordaberry anunció que interpelará al ministro del Interior Carlos Negro.

La decisión de abrir ese diálogo es por el "escenario nuevo" de tener "dos cámaras con distintas mayorías". "Lo que estaría bueno es tratar de coordinar en los temas en los que puede haber acuerdo", dijo el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda.

"La tradición parlamentaria es que el que pide la interpelación en un partido o en una coalición se lo acompaña. Lo que estamos diciendo es que visto y considerando la realidad política que tenemos hoy, estaría bueno intentar trazar una estrategia que nos permita tener máximos resultados de los instrumentos que tenemos. Uno de ellos y quizá el más potente a nivel parlamentario es la interpelación, usarlo de la mejor manera o maximizar su posible resultado lo más posible", añadió el senador.

virginia caceres sostuvo que las mujeres politicas todavia deben debatir sobre la aplicacion de la ley de cuotas
Seguí leyendo

Virginia Cáceres sostuvo que las mujeres políticas "todavía" deben debatir sobre "la aplicación de la Ley de Cuotas"

"Todo se precipitó muy rápido la semana pasada y no hubo mucho más margen de conversación", añadió en referencia a la interpelación de Carlos Negro, que fue anunciada por Pedro Bordaberry.

Para el secretario general del Partido Colorado deberá hacerse luego de la presentación del Plan de Seguridad Nacional que anunció el gobierno. "El plan está comprometido para marzo. Si no llega en marzo ya el incumplimiento es flagrante", indicó.

Temas de la nota

Lo más visto

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos video
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
BARRIO COLÓN

Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
Caso de flor de maroñas

UTU hizo denuncia por violencia contra el adolescente asesinado y no se actuó de la forma "esperada", dijo presidente de ANEP

Te puede interesar

Negro remarcó que el plan de seguridad se presentará antes de fin de mes; tendrá siete ejes y más de cien medidas video
Hay "medidas que ya están en curso", dijo

Negro remarcó que el plan de seguridad se presentará antes de fin de mes; tendrá siete ejes y más de cien medidas
Castillo presentó ante el Consejo de Ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo juvenil video
TORRE EJECUTIVA

Castillo presentó ante el Consejo de Ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo juvenil
Sindicato y UCM acuerdan negociar durante tres semanas los despidos anunciados por la empresa
CONFLICTO

Sindicato y UCM acuerdan negociar durante tres semanas los despidos anunciados por la empresa

Dejá tu comentario