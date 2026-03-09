Partido Colorado plantea "trazar una estrategia" para el uso de la interpelación y "obtener máximos resultados"

El Partido Colorado resolvió dialogar con los demás partidos de la oposición para establecer una estrategia en el uso de la interpelación. Esto se dio tras una reunión interna del partido y luego de que el senador Pedro Bordaberry anunció que interpelará al ministro del Interior Carlos Negro.

La decisión de abrir ese diálogo es por el "escenario nuevo" de tener "dos cámaras con distintas mayorías". "Lo que estaría bueno es tratar de coordinar en los temas en los que puede haber acuerdo", dijo el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda.

"La tradición parlamentaria es que el que pide la interpelación en un partido o en una coalición se lo acompaña. Lo que estamos diciendo es que visto y considerando la realidad política que tenemos hoy, estaría bueno intentar trazar una estrategia que nos permita tener máximos resultados de los instrumentos que tenemos. Uno de ellos y quizá el más potente a nivel parlamentario es la interpelación, usarlo de la mejor manera o maximizar su posible resultado lo más posible", añadió el senador.

"Todo se precipitó muy rápido la semana pasada y no hubo mucho más margen de conversación", añadió en referencia a la interpelación de Carlos Negro, que fue anunciada por Pedro Bordaberry. Para el secretario general del Partido Colorado deberá hacerse luego de la presentación del Plan de Seguridad Nacional que anunció el gobierno. "El plan está comprometido para marzo. Si no llega en marzo ya el incumplimiento es flagrante", indicó.