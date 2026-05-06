Tormentas, lluvias y marcado descenso de la temperatura, con sensaciones térmicas muy bajas

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca con gradual aumento de nubosidad y humedad, en las primeras horas estarán inestables las zonas centro y litoral. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad desmejorando nuevamente hacia la noche por el oeste con tormentas y lluvias aisladas.

El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste, con vientos que se aceleran del sector sur generando marcado descenso en la sensación térmica.

El viernes tendremos una mañana ventosa con muy bajas sensaciones térmicas, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con térmicas muy bajas permaneciendo algunas lluvias aisladas en la costa y marcado descenso de temperatura en la noche.

Miércoles 6 Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º Zona Sur: máxima 25º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 18º Jueves 7 Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º Viernes 8 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 4º

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