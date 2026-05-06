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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Tormentas, lluvias y marcado descenso de la temperatura, con sensaciones térmicas muy bajas

El informe de Nubel Cisneros es para el resto de la semana, hasta el viernes inclusive. Tormentas, lluvia, viento y un desplome de la temperatura, con mínimas muy bajas.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca con gradual aumento de nubosidad y humedad, en las primeras horas estarán inestables las zonas centro y litoral. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad desmejorando nuevamente hacia la noche por el oeste con tormentas y lluvias aisladas.

El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste, con vientos que se aceleran del sector sur generando marcado descenso en la sensación térmica.

El viernes tendremos una mañana ventosa con muy bajas sensaciones térmicas, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con térmicas muy bajas permaneciendo algunas lluvias aisladas en la costa y marcado descenso de temperatura en la noche.

advertencia amarilla de meteorologia por tormentas puntualmente fuertes
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Advertencia amarilla de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes

Miércoles 6

Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 18º

Jueves 7

Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º

Viernes 8

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 4º

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