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LLUVIA, VIENTO Y PROBABLE GRANIZADA

Advertencia amarilla de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes

Rige para una amplia zona desde Colonia a Tacuarembó. Se esperan tormentas con intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes, ocasional caída de granizo y viento fuerte.

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Meteorología publicó una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que rige desde las 7:30 de este miércoles y se actualiza dos horas después.

Abarca una amplia zona desde el suroeste (Colonia) hacia el centro del país (Durazno y Tacuarembó).

De acuerdo al informe oficial, una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”.

advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para gran parte del pais
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Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para gran parte del país

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice Meteorología.

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