Un hombre intentó sacar una colmena de abejas de su casa y causó un incendio, en Salto.
Intentó sacar una colmena de abejas de su casa con un cartón prendido fuego y causó un incendio; resultó lesionado
La víctima fue trasladada a un centro asistencial por las lesiones que sufrió tras caer durante el hecho.
Al estar los insectos dentro de la casa de su familia, procuró alejarlos haciendo humo con un cartón de huevo prendido fuego, generando el siniestro.
Debió ser trasladado a un centro asistencial, porque cuando todo ocurría, cayó y terminó politraumatizado.
Peatón murió tras ser embestido por una moto en la ruta 101; el conductor fue trasladado con lesiones
