De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con restos de nubosidad en las fronteras este y noreste lo que mantendrá inestable la zona, con neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas bajas en la noche.
Jueves y viernes de frío a templado, sin lluvias, pero el sábado desmejora otra vez con tormentas
Nubel Cisneros prevé un jueves y viernes agradable, con tiempo que va de frío a fresco y cálido en el norte. El sábado desmejora con lluvias y tormentas. Los detalles día a día.
El viernes el comienzo de jornada se presentará fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad y humedad.
El sábado tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde continuará inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias, mejorando hacia la tarde y noche con disminución de nubosidad y descenso de temperatura.
Lluvias y tormentas durante este martes, el miércoles frío a templado, con lluvias aisladas en la costa sur
Jueves 1 de octubre
Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º
Viernes 2
Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 9º
Sábado 3
Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
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