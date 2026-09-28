Continúa la búsqueda del hombre que intentó matar a su pareja en Artigas; encontraron su moto cerca del río Cuareim

La Policía continúa buscando al hombre de 42 años que intentó matar a su pareja, una mujer de 34 años, en Artigas, el sábado. La moto del prófugo fue encontrada este domingo cerca de la zona costera de la ciudad.

La vocera de la Jefatura de Artigas, Lady Fuques, detalló que el sábado, la policía encontró a la mujer tendida sobre el piso, "con un cuchillo incrustado en la zona del cuello".

La mujer fue intervenida quirúrgicamente e internada en CTI. "Su estado en primera instancia era reservado", indicó Fuques. "Actualmente continúa internada pero su evolución ha sido favorable", añadió.

Respecto al presunto autor, indicó que lo siguen buscando, con un "intenso rastrillaje en distintas zonas de la ciudad" y que en la zona costera del Río Cuareim encontraron la moto del hombre.

Este hombre tiene un antecedente penal por violencia doméstica que data del año 2011, un caso por el que lo condenaron por lesiones graves en Montevideo y "en marzo de este año él salió del sistema de monitoreo con otra pareja anterior que tenía".