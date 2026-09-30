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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasó la lluvia y en los próximos días sube la temperatura; mirá el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé jornadas que van de frío a templado y hasta cálido de tarde, con máxima de 25º en el norte y 20º en Montevideo y la zona metropolitana. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé jornadas que van de frío a templado y hasta cálido de tarde, con máxima de 25º en el norte y 20º en Montevideo y la zona metropolitana.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a ligeramente cálido con nuevo pasaje de nubosidad en la noche por la franja costera, lo que puede generar lluvias aisladas.

El jueves la mañana estará fría con restos de nubosidad en las fronteras este y noreste lo que mantendrá inestable la zona, con neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas bajas en la noche.

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El viernes la mañana se presentará fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad y humedad.

Miércoles 30

Zona Norte: máxima 22º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Jueves 1 de octubre

Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

Viernes 2

Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 9º

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