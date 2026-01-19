Intendenta de San José lamentó muerte de dos "amigos muy queridos" que viajaban en tren que chocó en España

La intendenta de San José, Ana María Bentaberri , lamentó la muerte del periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, quienes viajaban en uno de los trenes que chocaron en España .

Los dos profesionales españoles eran amigos de Bentaberri y habían sido parte de diferentes programas en Uruguay.

“Óscar y María eran amigos muy queridos, con quienes hemos compartido un proyecto muy querido, como es la Escuela de Gobernanza de San José; pero más allá de la relación laboral, amigos entrañables, excelentes profesionales, pero sobre todo muy buena gente; muy humanos”, dijo la intendenta a subrayado.

Además, la jefa comunal realizó una despedida en sus redes sociales y escribió:

"Hoy duele la terrible perdida y sin dudas, la distancia se hace mayor… el hueco es muy grande; el agradecimiento, eterno. un abrazo a Luna, su hija y a Juande, Blanca, Concha, María de la O y tantos amigos que Óscar y María nos brindaron la oportunidad de conocer y disfrutar juntos", concluyó.

Por otro lado, Uruguay expresó su profunda congoja y transmitió su solidaridad y condolencias al gobierno y al pueblo de España por el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo.

El comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que “lamenta las irreparables pérdidas humanas” y que se solidariza con “los familiares y allegados de las víctimas, a quienes transmite su más hondo pesar”, al tiempo que “anhela una pronta recuperación a las personas heridas”.

La Cancillería indicó además que “la Embajada del Uruguay en España y el Consulado General del Uruguay en Madrid se encuentran siguiendo la situación”, y aclaró que pese a no existir compatriotas afectados que hayan requerido asistencia.

El número de emergencia consular disponible al momento es +34 671 910 249.