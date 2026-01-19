La intendenta de San José, Ana María Bentaberri, lamentó la muerte del periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, quienes viajaban en uno de los trenes que chocaron en España.
Intendenta de San José lamentó muerte de dos "amigos muy queridos" que viajaban en tren que chocó en España
Ana María Bentaberri despidió en redes sociales al periodista Óscar Toro y a la fotógrafa María Clauss, pasajeros de uno de los trenes que chocaron en la localidad de Adamuz.
Los dos profesionales españoles eran amigos de Bentaberri y habían sido parte de diferentes programas en Uruguay.
“Óscar y María eran amigos muy queridos, con quienes hemos compartido un proyecto muy querido, como es la Escuela de Gobernanza de San José; pero más allá de la relación laboral, amigos entrañables, excelentes profesionales, pero sobre todo muy buena gente; muy humanos”, dijo la intendenta a subrayado.
Al menos 40 personas murieron tras el choque de dos trenes en el sur de España
Además, la jefa comunal realizó una despedida en sus redes sociales y escribió:
"Hoy duele la terrible perdida y sin dudas, la distancia se hace mayor… el hueco es muy grande; el agradecimiento, eterno. un abrazo a Luna, su hija y a Juande, Blanca, Concha, María de la O y tantos amigos que Óscar y María nos brindaron la oportunidad de conocer y disfrutar juntos", concluyó.
Por otro lado, Uruguay expresó su profunda congoja y transmitió su solidaridad y condolencias al gobierno y al pueblo de España por el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo.
El comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que “lamenta las irreparables pérdidas humanas” y que se solidariza con “los familiares y allegados de las víctimas, a quienes transmite su más hondo pesar”, al tiempo que “anhela una pronta recuperación a las personas heridas”.
La Cancillería indicó además que “la Embajada del Uruguay en España y el Consulado General del Uruguay en Madrid se encuentran siguiendo la situación”, y aclaró que pese a no existir compatriotas afectados que hayan requerido asistencia.
El número de emergencia consular disponible al momento es +34 671 910 249.
Dejá tu comentario