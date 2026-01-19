RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANA MARÍA BENTABERRI

Intendenta de San José lamentó muerte de dos "amigos muy queridos" que viajaban en tren que chocó en España

Ana María Bentaberri despidió en redes sociales al periodista Óscar Toro y a la fotógrafa María Clauss, pasajeros de uno de los trenes que chocaron en la localidad de Adamuz.

amigos-bentaberri-españa-acidente

Los dos profesionales españoles eran amigos de Bentaberri y habían sido parte de diferentes programas en Uruguay.

“Óscar y María eran amigos muy queridos, con quienes hemos compartido un proyecto muy querido, como es la Escuela de Gobernanza de San José; pero más allá de la relación laboral, amigos entrañables, excelentes profesionales, pero sobre todo muy buena gente; muy humanos”, dijo la intendenta a subrayado.

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Al menos 40 personas murieron tras el choque de dos trenes en el sur de España

Además, la jefa comunal realizó una despedida en sus redes sociales y escribió:

"Hoy duele la terrible perdida y sin dudas, la distancia se hace mayor… el hueco es muy grande; el agradecimiento, eterno. un abrazo a Luna, su hija y a Juande, Blanca, Concha, María de la O y tantos amigos que Óscar y María nos brindaron la oportunidad de conocer y disfrutar juntos", concluyó.

Por otro lado, Uruguay expresó su profunda congoja y transmitió su solidaridad y condolencias al gobierno y al pueblo de España por el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo.

El comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que “lamenta las irreparables pérdidas humanas” y que se solidariza con “los familiares y allegados de las víctimas, a quienes transmite su más hondo pesar”, al tiempo que “anhela una pronta recuperación a las personas heridas”.

La Cancillería indicó además que “la Embajada del Uruguay en España y el Consulado General del Uruguay en Madrid se encuentran siguiendo la situación”, y aclaró que pese a no existir compatriotas afectados que hayan requerido asistencia.

El número de emergencia consular disponible al momento es +34 671 910 249.

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
BARRA DEL CHUY, ROCHA

"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
AEROPUERTO DE ARTIGAS

Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
Las imágenes

Robaron un auto y la Policía los persiguió por aire y tierra hasta su detención: las imágenes

Te puede interesar

Imputado por lesiones graves conductor que alcoholizado chocó a seis personas en una parada; investigan si corría picadas video
TOLEDO, CANELONES

Imputado por lesiones graves conductor que alcoholizado chocó a seis personas en una parada; investigan si corría picadas
Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente, dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo video
CANELONES

"Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente", dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo
Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido video
MONTEVIDEO

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras y fue detenido

Dejá tu comentario