Uruguay expresó solidaridad y envió condolencias a los españoles por el accidente ferroviario

Uruguay expresó su profunda congoja y transmitió su solidaridad y condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad de Adamuz, que dejó al menos 40 muertos.
La Cancillería manifestó congoja por el accidente ocurrido en la localidad de Adamuz y confirmó que no hay uruguayos afectados.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay señaló que “lamenta las irreparables pérdidas humanas” y que se solidariza con “los familiares y allegados de las víctimas, a quienes transmite su más hondo pesar”, al tiempo que “anhela una pronta recuperación a las personas heridas”.
La Cancillería indicó además que “la Embajada del Uruguay en España y el Consulado General del Uruguay en Madrid se encuentran siguiendo la situación”, y aclaró que “no existiendo a la fecha compatriotas afectados que hayan requerido asistencia”. Señaló que “el número de emergencia consular es +34 671 910 249”.
En tanto, el balance del accidente ferroviario aumentó este lunes a 40 fallecidos, según confirmó el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien indicó en una conferencia de prensa en Adamuz que aún serán necesarias entre 24 y 48 horas para determinar con certeza la cantidad total de víctimas fatales que dejó el siniestro.
