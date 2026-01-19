RECIBÍ EL NEWSLETTER
cancillería

Uruguay expresó solidaridad y envió condolencias a los españoles por el accidente ferroviario

La Cancillería manifestó congoja por el accidente ocurrido en la localidad de Adamuz y confirmó que no hay uruguayos afectados.

Foto: AFP. Choque de trenes causa decenas de muertos en España.&nbsp;

Foto: AFP. Choque de trenes causa decenas de muertos en España. 

Uruguay expresó su profunda congoja y transmitió su solidaridad y condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad de Adamuz, que dejó al menos 40 muertos.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay señaló que “lamenta las irreparables pérdidas humanas” y que se solidariza con “los familiares y allegados de las víctimas, a quienes transmite su más hondo pesar”, al tiempo que “anhela una pronta recuperación a las personas heridas”.

La Cancillería indicó además que “la Embajada del Uruguay en España y el Consulado General del Uruguay en Madrid se encuentran siguiendo la situación”, y aclaró que “no existiendo a la fecha compatriotas afectados que hayan requerido asistencia”. Señaló que “el número de emergencia consular es +34 671 910 249”.

ingresaron mas de 650.000 personas a uruguay desde que comenzo la temporada, segun datos de migracion
Seguí leyendo

Ingresaron más de 650.000 personas a Uruguay desde que comenzó la temporada, según datos de Migración

En tanto, el balance del accidente ferroviario aumentó este lunes a 40 fallecidos, según confirmó el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien indicó en una conferencia de prensa en Adamuz que aún serán necesarias entre 24 y 48 horas para determinar con certeza la cantidad total de víctimas fatales que dejó el siniestro.

Temas de la nota

Lo más visto

Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
BARRA DEL CHUY, ROCHA

"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
AEROPUERTO DE ARTIGAS

Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
Las imágenes

Robaron un auto y la Policía los persiguió por aire y tierra hasta su detención: las imágenes

Te puede interesar

Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto
MONTEVIDEO

Siniestro fatal en ruta 8: camión embistió a un ciclista tras hacer un trompo por choque con un auto
Foto: AFP. Choque de trenes causa decenas de muertos en España. 
cancillería

Uruguay expresó solidaridad y envió condolencias a los españoles por el accidente ferroviario
Foto: AFP.
nuevo reporte

Al menos 40 personas murieron tras el choque de dos trenes en el sur de España

Dejá tu comentario