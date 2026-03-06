Congreso de Intendentes votó por unanimidad la reedición del programa Jornales Solidarios

El Congreso de Intendentes votó por unanimidad reimpulsar el programa de Jornales Solidarios.
El presidente del congreso, Nicolás Olivera, dijo a Subrayado que la idea es que en otoño comience a realizarse la convocatoria.
El presidente del congreso, el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, dijo a Subrayado que la idea es que en otoño comience el proceso de convocatoria que dará oportunidad a miles de uruguayos.
"Impacta en los departamentos y en cada comuna por la fuerza también de trabajo que se presta. Logramos lo que es el Plan Otoño, lo que es el barrido; realmente impacta con calidad de valor público en la sociedad", señaló.
El planteo fue realizado al gobierno nacional a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
