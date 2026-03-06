RECIBÍ EL NEWSLETTER
URUGUAY IMPULSA

Congreso de Intendentes votó por unanimidad la reedición del programa Jornales Solidarios

El presidente del congreso, Nicolás Olivera, dijo a Subrayado que la idea es que en otoño comience a realizarse la convocatoria.

jornales-solidarios-congreso-intendentes

El presidente del congreso, el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, dijo a Subrayado que la idea es que en otoño comience el proceso de convocatoria que dará oportunidad a miles de uruguayos.

"Impacta en los departamentos y en cada comuna por la fuerza también de trabajo que se presta. Logramos lo que es el Plan Otoño, lo que es el barrido; realmente impacta con calidad de valor público en la sociedad", señaló.

Congreso de Intendentes creó comisión para bajar el monto de las multas de tránsito y mejorar su cobro. Foto: IMM oficial.
Seguí leyendo

Congreso de Intendentes creó comisión para bajar el monto de las multas de tránsito y mejorar su cobro

El planteo fue realizado al gobierno nacional a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
LÍDER DE CABILDO ABIERTO

Manini firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

Te puede interesar

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro aseguró que el plan de seguridad "estaba creado ya el 1º de marzo de 2025" y que "varias medidas" ya se aplican
Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo
PRESIDENCIA

Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo

Dejá tu comentario