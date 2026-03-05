RECIBÍ EL NEWSLETTER
Para Orsi el vínculo entre Uruguay y Argentina está en "un momento muy bueno" y el Mercosur va "casi en piloto automático"

"No recuerdo nunca un Mercosur tan unánime en el camino de seguir buscando mercados y coordinando estrategias", subrayó el presidente uruguayo.

El presidente Yamandú Orsi participó este miércoles de una reunión con empresarios argentinos. Tras esto, aseguró que el vínculo de Uruguay con º"está en un momento muy bueno".

En el escenario Mercosur, sostuvo que "a pesar de las diferencias entre los líderes de los países y estilos de gobierno, es el momento en el que el Mercosur puso 4ª y arrancó hacia lo que nos habíamos propuesto y camina con piloto automático, casi".

"No recuerdo nunca un Mercosur tan unánime en el camino de seguir buscando mercados y coordinando estrategias", añadió, en diálogo con radio Mitre de Argentina.

A nivel bilateral, "venimos bien", aseguró. "Esto tiene que ver con un montón de cosas. Con algunos compromisos asumidos que se están cumpliendo. Recuerdo cuando asumimos, me preguntaban cómo iba a ser nuestra relación con Milei y una de las cosas que estaba pasando es que se había concretado el dragado famoso, que estaba trancado y el gobierno argentino dijo 'vamo arriba'".

"Son diez minutos una llamada y los mecanismos se activan todos", agregó Orsi sobre los diálogos con Argentina.

El presidente también fue consultado sobre la convivencia democrática en el país, algo que desde Argentina suele llamar la atención. Orsi respondió que "es una norma la tendencia a la polarización, gritar mucho y no escuchar, y que eso también nos pasa un poco, las redes hacen su trabajo, pero tenemos la suerte, no solo de tener los números de teléfono, que es importante, sino la predisposición de que cualquier cosa nos llamamos".

Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego
Bordaberry interpelará a Negro: "La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más", afirmó
Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

