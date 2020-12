El sector Limpieza y Recolección de Residuos está diezmado por las ausencias y la rotura de camiones, algo que suele ocurrir en los meses de diciembre. A esto hay que sumarle las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

La anterior administración. encabezada por Christian Di Candia, estaba en conocimiento de la situación, comentó Vignolo en declaraciones a La Diaria.

ADEOM mantuvo conversaciones con las autoridades a lo largo de 2020 por este tema, agregó.

Vignoli dijo que la intendenta Carolna Cosse y su equipo están preocupados por la situación.

"Sin embargo, no tienen cómo resolverlo en el corto plazo”, dijo el dirigente sindical.

"Algo se avanzó este fin de semana en algunos municipios", explicó.

ADEOM pide a la población no sacar muebles y podas a los contenedores, guardar en el domicilio los artículos que no son perecederos hasta el 10 de enero y no dejar basura a los costados del contenedor si este está lleno.

SEGURIDAD EN PLAYAS

El gremio también se mostró preocupado por la situación de los guardavidas en las playas.

El 24 de diciembre dos guardavidas fueron rapiñados mientras trabajaban en la playa de Punta Yeguas. Ante esta situación, ADEOM reclamó la presencia de marineros de Prefectura Naval.

ADEOM informó que el llamado para marineros en zafra veraniega se vio demorado.

En estos días se reunirán con el comité de base de guardavidas y el sindicato analizará los pasos a seguir. Los guardavidas reclaman más funcionarios para la tarea, indumentaria adecuada, protector solar y mejora de las casillas.

Vignolo explicó que, a principios de noviembre, el gremio se declaró en conflicto por esta situación, pero no se hizo nada hasta ahora.

“Se resolvió que se iba a cumplir con los reclamos y se iba a poner baños, contenedores de vestuarios, cintas delimitadoras y se iba a garantizar la bajada de los marineros en fecha. Llegó el 15 de noviembre y no había nada”.