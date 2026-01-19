RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Intendencia alertará de enterococos en las playas de Montevideo con una nueva bandera

La bandera se colocará en la casilla de guardavidas cuando se detecte la presencia de enterococos en el agua de la playa. La bandera será naranja, con una E y el dibujo de dos olas al costado.

Playa Malvín, Montevideo. Foto: FocoUy

El enterococo es una bacteria y fue detectada en seis playas en los últimos días, confirmó este lunes a Subrayado el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo Leonardo Herou.

Se detectó “un día en cada una de estas playas”, de un total de 62 días en los que se lleva registro, explicó Herou.

La Intendencia analiza desde hace tiempo este parámetro en la calidad del agua de las playas pero hasta ahora no se había incluido como advertencia debido a que la nueva normativa nacional, del Ministerio de Ambiente, que sí lo tiene en cuenta, comienza a regir en el año 2027.

De todas formas la comuna resolvió avisar desde ahora a la población cuando se detecta esta bacteria en el agua, aún cuando la normativa nacional no lo exige, y para ello se utilizará, cuando sea necesario, la nueva bandera (ver foto) es naranja, con la letra E y dos olas al costado.

