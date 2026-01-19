Intendencia alertará de enterococos en las playas de Montevideo con una nueva bandera

La Intendencia de Montevideo alertará a los bañistas de la presencia de enterococos en las playas con una nueva bandera .

El enterococo es una bacteria y fue detectada en seis playas en los últimos días, confirmó este lunes a Subrayado el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo Leonardo Herou.

Se detectó “un día en cada una de estas playas”, de un total de 62 días en los que se lleva registro, explicó Herou.

Embed La Intendencia de Montevideo avisará a la población de la presencia de enterococos (bacterias) en las playas con una nueva bandera: tendrá una E y el dibujo de una ola. Lo explica el director de Desarrollo Ambiental Leonardo Heoru.

Informa @lorenanachajon pic.twitter.com/E0lKLyGNXp — Subrayado (@Subrayado) January 19, 2026

La Intendencia analiza desde hace tiempo este parámetro en la calidad del agua de las playas pero hasta ahora no se había incluido como advertencia debido a que la nueva normativa nacional, del Ministerio de Ambiente, que sí lo tiene en cuenta, comienza a regir en el año 2027.

De todas formas la comuna resolvió avisar desde ahora a la población cuando se detecta esta bacteria en el agua, aún cuando la normativa nacional no lo exige, y para ello se utilizará, cuando sea necesario, la nueva bandera (ver foto) es naranja, con la letra E y dos olas al costado.