Murió a los 46 años Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers

Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers, murió de cáncer a los 46 años. La noticia fue confirmada por el club bohemio a través de sus redes sociales.
“Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias. El velatorio será hoy de 10:00 a 13:00 en Luis Moro Sayago. QEPD”, escribió Wanderers.
Nanni defendió el arco de Wanderers, Defensor Sporting, Bella Vista, Cerrito y Villa Española durante su carrera como futbolista.
Tras conocerse la noticia, varios clubes del fútbol uruguayo expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados del exgolero.
