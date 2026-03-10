Murió a los 46 años Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers

Foto: Wanderers en X. Mauricio Nanni (1979-2026)

Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers, murió de cáncer a los 46 años. La noticia fue confirmada por el club bohemio a través de sus redes sociales.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias. El velatorio será hoy de 10:00 a 13:00 en Luis Moro Sayago. QEPD”, escribió Wanderers.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mwfc_oficial/status/2031204166605869297&partner=&hide_thread=false Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución.



A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias.



El velatorio será hoy de 10:00H a 13:00H en Luis Moro Sayago.



QEPD pic.twitter.com/w3OSKII3y7 — Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) March 10, 2026 Nanni defendió el arco de Wanderers, Defensor Sporting, Bella Vista, Cerrito y Villa Española durante su carrera como futbolista.

Tras conocerse la noticia, varios clubes del fútbol uruguayo expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados del exgolero.

Temas de la nota Wanderers

fútbol