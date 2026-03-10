RECIBÍ EL NEWSLETTER
Murió a los 46 años Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers

El exgolero defendió a varios clubes del fútbol uruguayo. Wanderers comunicó los detalles del velatorio.

Foto: Wanderers en X. Mauricio Nanni (1979-2026)

Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers, murió de cáncer a los 46 años. La noticia fue confirmada por el club bohemio a través de sus redes sociales.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias. El velatorio será hoy de 10:00 a 13:00 en Luis Moro Sayago. QEPD”, escribió Wanderers.

Nanni defendió el arco de Wanderers, Defensor Sporting, Bella Vista, Cerrito y Villa Española durante su carrera como futbolista.

Fernando Muslera y Agustín Canobbio vuelven a ser reservados por Marcelo Bielsa para la Selección

Tras conocerse la noticia, varios clubes del fútbol uruguayo expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados del exgolero.

