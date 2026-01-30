Declaró este viernes una familia que usurpaba viviendas de alto valor en Punta del Este. El sábado los integrantes volverán a ser conducidos ante Fiscalía.
Integrantes de familia detenida por usurpación de casas de alto valor volverán a declarar este sábado
Los delitos por los que se los investiga son, en primera instancia, estafa y asociación para delinquir. Ocurrió en Punta del Este.
Los investigan por delitos de estafa y asociación para delinquir.
La denuncia ocurrió el 28 de enero, por parte de una mujer en la Seccional 10º.
El modus operandi fue descrito por la Policía: la familia ocupa un inmueble, no abona alquiler, permanece durante extensos períodos y se retiran después de “prolongados procesos judiciales” y con orden de desalojo.
La familia tenía plazo para dejar el inmueble este viernes, pero ante su negativa, Fiscalía solicitó que la casa fuese allanada y estos detenidos. Ahora declaran. El grupo está compuesto por dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad y familiares.
