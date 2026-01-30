RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA DEL ESTE

Integrantes de familia detenida por usurpación de casas de alto valor volverán a declarar este sábado

Los delitos por los que se los investiga son, en primera instancia, estafa y asociación para delinquir. Ocurrió en Punta del Este.

usurpadores-casas-punta-del-este
maldonado-fiscalía-imputada.jpg

Declaró este viernes una familia que usurpaba viviendas de alto valor en Punta del Este. El sábado los integrantes volverán a ser conducidos ante Fiscalía.

Los investigan por delitos de estafa y asociación para delinquir.

La denuncia ocurrió el 28 de enero, por parte de una mujer en la Seccional 10º.

dos detenidos por rapina: uno es un nino de 12 anos y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio
Seguí leyendo

Dos detenidos por rapiña: uno es un niño de 12 años y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio

El modus operandi fue descrito por la Policía: la familia ocupa un inmueble, no abona alquiler, permanece durante extensos períodos y se retiran después de “prolongados procesos judiciales” y con orden de desalojo.

La familia tenía plazo para dejar el inmueble este viernes, pero ante su negativa, Fiscalía solicitó que la casa fuese allanada y estos detenidos. Ahora declaran. El grupo está compuesto por dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad y familiares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2017347213731512703&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció temperatura de 25° a la hora del clásico el domingo, y "una o dos olas de calor en los próximos días"
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos

Te puede interesar

Dos detenidos por rapiña: uno es un niño de 12 años y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio
FLOR DE MAROÑAS

Dos detenidos por rapiña: uno es un niño de 12 años y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio
Imputaron por homicidio culposo a joven de 22 años que alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78
MALDONADO

Imputaron por homicidio culposo a joven de 22 años que alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78
Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio.
AUDIENCIA

Prisión preventiva para el joven que se entregó por el homicidio de Jonathan Cancela

Dejá tu comentario