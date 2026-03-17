Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación

El gobierno lanzó un plan de acciones para aumentar la inversión privada que se hará mediante una ley y otras medidas en la segunda mitad del año, que apunta a desregulaciones, reforma del sistema aduanero, mejora de la competencia en mercados y apuesta a la innovación para optimizar financiamiento de proyectos de negocios.

El plan fue elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y cuenta con el respaldo del presidente Yamandú Orsi y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para que antes de fin de mayo sea enviado al Parlamento.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, junto al presidente Orsi, presentó los lineamientos del plan con el argumento de que “para acelerar el crecimiento económico, el país debe mejorar las condiciones de competitividad de la producción nacional”.

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Para Economía, el proyecto de “ley de competitividad e innovación es la oportunidad para realizar reformas de tipo microeconómico que generen un mejor clima de negocios”. Sostienen que eso se hace “a partir de la reducción de los costos de gestión de los procesos de producción, comercio e inversión, la mitigación de las barreras a la entrada a los mercados y la revisión de las regulaciones que atentan contra la innovación.

El gobierno sostiene que “existe evidencia de que hay oportunidades de mejora a nivel legal para fomentar el uso de instrumentos ágiles de evaluación de la conformidad en los mercados regulados, realizar innovaciones pro-competitivas, organizar mejor los procesos logísticos de las cadenas de suministro, hacer más eficientes los controles de la administración, unificar registros y eliminar disposiciones obsoletas”.

El plan desarrolla las iniciativas a través de los siguientes capítulos:

· Agilización de procedimientos: fortalecerá el uso de técnicas más ágiles de evaluación de la conformidad. Por ejemplo, mediante la reglamentación de las declaraciones juradas y los silencios administrativos y el fortalecimiento del reconocimiento de certificaciones de otros países para evitar el doble control.

· Comercio exterior: reformará el Código Aduanero y normas asociadas a los efectos de dar más responsabilidad a las empresas en los procesos de comercio y hacer más eficientes los procesos de control.

· Competencia: fortalecerá el marco normativo de la Ley de Defensa de la Competencia a los efectos de clarificar su accionar y direccionar mejor los recursos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Se incorporarán regulaciones pro-competitivas en mercados regulados.

· Innovación. Se ajustará el marco normativo de las instituciones asociadas a la innovación a los efectos de agilizar y optimizar el uso de los instrumentos de apoyo, así como de las fuentes de financiamiento para la innovación.

El proyecto está previsto que sea remitido al Parlamento antes de fin de mayo.