Las cuatro medidas que anunció el ministro de Economía para mejorar la competitividad

El presidente Yamandú Orsi junto con el ministro de Economía , Gabriel Oddone , anunciaron medidas que buscan mejorar la competitividad del país, considerando los "excesos burocráticos" que afectan a las inversiones.

"Cuatro medidas que no requieren iniciativa legal y por eso las estamos anunciando hoy. Porque fue parte del compromiso que en enero asumimos cuando estuvimos hablando de los temas cambiarios, diciendo que se requerían medidas discrecionales del Poder Ejecutivo para poder avanzar en términos de mejorar la competitividad", explicó el ministro.

Dos de las medidas anunciadas este martes tienen que ver con eliminar la intervención previa de la DGI en el comercio exterior y la eliminación del soporte papel para operaciones de comercio exterior. La tercera busca una reducción del costo financiero con facilidad de pago en el comercio exterior y la cuarta es una reducción de costos aduaneros.

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Respecto a la primera, Oddone señaló: "En los impuestos domésticos la DGI basa sus controles en la autodeclaración, sin embargo en el comercio exterior, por diversas razones hasta ahora, tenemos una intervención exante de parte de la DGI, y lo que estamos queriendo hacer es pasar de un control exante a un control post, como ocurre hoy con los impuestos domésticos.

"Eso lo que supone es una sustitución de trámites que realizan los contribuyentes por una mejor coordinación entre DGI y Aduana. Vamos a eliminar la necesidad de comparecer a la DGI a realizar trámites, simplemente por una mejor coordinación entre las dos oficinas de recaudación que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas", dijo Oddone y detalló que comprende al 15% de las operaciones de comercio exterior, unas 25.000 al año.

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En la eliminación del soporte papel para las operaciones "de ahora en adelante". "Todos los trámites en los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas esté involucrado, que tienen que ver con vínculos con el comercio exterior, que requiere exoneraciones por ejemplo de importación de enceres por retorno de compatriotas o exoneraciones a instituciones educativas o deportivas, se tramitarán por la ventanilla única del comercio exterior, eliminando la necesidad de hacer una tramitación directa y presencial", explicó.

Luego se refirió a la facilidad de pagos del comercio exterior. "Los tributos asociados al comercio exterior se pagan hoy antes del libramiento de las mercaderías. Supone que cualquier persona que tiene una importación tiene que pagar en el momento de liberar la mercadería de manera tal de poder acceder. Nosotros vamos a permitir que ese pago se pueda hacer durante los 30 días en los que la mercadería se accedió. Es una reducción del costo financiero", aseguró.

"Estamos eliminando el precinto electrónico para tránsitos. Tanto en el tránsito ferroviario y a su vez estamos eliminando el precinto electrónico para todas aquellas cadenas certificadas por operadores económicos calificados", dijo sobre la cuarta medida. También se reducirán "de 210 a 30 días para cobrar la devolución de tributos por parte de los exportadores que hagan uso de operadores económicos calificados" lo que permitirá "mayor liquidez".

Embed "La tercera es que ver con facilidad de pago del comercio exterior (...) con una reducción del costo financiero", dijo Oddone. "Las empresas no van a tener que adelantar pago", remarcó. La cuarta es una reducción de costos aduaneros. pic.twitter.com/ma7BVdQ6rV — Subrayado (@Subrayado) March 17, 2026

Además, presentaron un plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación, que pretenden entregar en el Parlamento a más tardar el 31 de mayo, y que está abierto a conversación con las cámaras empresariales, así como con los sindicatos.