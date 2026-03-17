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OCURRIÓ EN AGOSTO DEL 2025

Condenaron a un hombre por el ataque a cajero automático en Carrasco; son 8 las personas formalizadas

El joven de 26 años cumplirá la pena de 20 meses de prisión, 4 de prisión efectiva y 16 en régimen de libertad a prueba.

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Condenaron a un hombre de 26 años por su participación en el ataque a un cajero automático ocurrido en Carrasco, en agosto de 2025; por este caso ya hay 7 personas formalizadas en el marco de la investigación.

C.N.R.M. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir agravado, un delito de receptación agravado , un delito de estrago en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real; cumplirá la pena de 20 meses de prisión, 4 de prisión efectiva y 16 en régimen de libertad a prueba.

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Efectivos policiales constataron daños en el cajero automático, dinero entintado y diversos elementos utilizados para la maniobra, entre ellos garrafas, cables y herramientas.

A partir de las actuaciones realizadas por el Área de Investigaciones de Zona Operacional II, de la Jefatura de Montevideo, se logró vincular al ahora condenado, quien cuenta con un antecedente penal.

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