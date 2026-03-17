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EN FLOR DE MAROÑAS

Beba de un año grave tras recibir dos impactos de bala cuando estaba en el dormitorio de su casa

La beba estaba en la cama cuando comenzaron los disparos desde la calle. Dos entraron por la ventana del dormitorio e hirieron a la pequeña con impactos en el abdomen y en el brazo izquierdo.

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Una beba de un año fue herida con dos impactos de bala cuando estaba en el dormitorio con su madre, en una vivienda de Flor de Maroñas.

La pequeña fue trasladada por un particular a la policlínica de Malinas y de allí al Pereira Rossell, donde le detectaron dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el brazo izquierdo. Permanece en estado grave pero estable, de acuerdo a la información obtenida por Subrayado este martes de mañana.

De acuerdo al informe policial primario, la madre, de 24 años, dijo que comenzaron los disparos desde la calle cuando estaban en el dormitorio.

Foto: Subrayado.
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La beba estaba en su cama cuando ingresaron los disparos por la ventana y la hirieron. Un particular la ayudó en el traslado urgente a la policlínica de Malinas, desde donde fue derivada al Pereira por la gravedad de las heridas.

Trabajan en el caso policías de Investigaciones de la Zona Operacional III y Policía Científica relevando la escena.

La madre de la pequeña no tiene antecedentes penales pero fue indagada por la Policía en distintas investigaciones:

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