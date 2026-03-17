Orsi habló de "excesos burocráticos" que afectan la competitividad y apuntó a un país con "más agilidad" y "menos costos"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , encabezó este martes una conferencia de prensa en la que lanzó un plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación, y en la que el ministro de Economía, Gabriel Oddone , anunció cuatro medidas que no requieren camino legislativo.

“Presentamos al Uruguay como un país que tiene estabilidad macroeconómica, pero hay otra cara de la realidad cuando hablamos de clima de negocio, posibilidad de inversión. A veces aparecemos como un país un poco lento para tomar algunas decisiones. En varios aspectos, para los negocios, para el comercio exterior, se transforma en un país caro y a veces parece que algunas partes del Estado están más para dificultar las cosas más que para facilitarlas. Estoy hablando de algunos excesos burocráticos que tenemos que admitir”, dijo Yamandú Orsi. "Debemos apuntar hacia un país que ofrezca más agilidad en estas áreas de comercio, que debe presentar menos costos. En algunas áreas somos conscientes de que no se corresponden los números con lo que realmente ocurre, y los controles deben ser mejor. Que seamos mejores controlando y que la regulación sea más efectiva", agregó.

El gobierno abrió diálogo con cámaras empresariales y academia para abarcar lo que los sectores puedan aportar al respecto. El plazo son unos 30 días, debido a que el ministro de Economía quiere entregar el proyecto en el Parlamento a más tardar el 31 de mayo. Las sugerencias que esperan de las partes están orientadas a que se pueda "hacer que tengamos un país más ágil, más accesible y que no tengamos tantas trabas burocráticas que consideramos que existen y consideramos tienen que ver con alguna idiosincrasia como país", sostuvo Orsi.

"Más agilidad, menos certificados y menos trámites", es el objetivo central, remarcó el ministro de Economía. También menores costos y optimización de organismos de contralor.

"Las estimaciones es que las medidas que estamos poniendo sobre la mesa van a constituir un ahorro estimado en operaciones de comercio exterior para el sector privado, en el orden de los 20 millones de dólares al año", señaló Oddone.

"El enfoque del gobierno es que tenemos que trabajar sobre la competitividad y no es pedir un tipo de cambio. El tipo de cambio no es la variable sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Por dos razones: es inefectivo y tiene consecuencias sobre la inflación y sobre el ingreso de las personas. Nosotros no vamos a convertir a Uruguay en un país barato haciendo uso de instrumentos de naturaleza macroeconómica", dijo.

"Alguien va a decir que algunas de estas cosas son pequeñas y que ninguna van a mover la aguja. Pero créannos que todas son relevantes al final del día. Y al final del día lo que esta sociedad tiene que hacer es discutir con seriedad y claridad si quiere convertirse en una sociedad más competitiva y eso supone un marco legislativo. Algunas de estas cosas ni siquiera requerían ley, pero la idea es hacer que el sistema político discuta sobre los fundamentos, los objetivos, los instrumentos y los efectos de esta agenda que nosotros como Poder Ejecutivo estamos hoy presentando una parte", indicó.

"Tengo plena confianza en el sistema político uruguayo porque estas discusiones tarde o temprano se terminan dando y se procesan como deben ser. Acá el tema es que el mundo no nos espera, la velocidad con la que ocurren los cambios tecnológicos era impensada hasta hace pocos años y hay empresas, empresarios, actores concretos del Uruguay que si no nos ponemos a tiro como Estado para dejar de ser 'una máquina de impedir' y nos transformamos en un socio fundamental de aquellas empresas o todo aquel que quiera crecer y hacer crecer al Uruguay, vamos a estar dejando pasar una oportunidad maravillosa", dijo el presidente Yamandú Orsi al respecto de esta iniciativa que requiere apoyo parlamentario.

"Por el formato o la metodología que recién el Ministro describía, que es pedirle a las cámaras o la propia academia que nos envíen propuestas para después enviarla al Parlamento, nos ahorra un camino importantísimo, que es que no es solo el capricho o la idea maravillosa que se le ocurre a un ministro o a un presidente, sino que es algo que podemos recoger de la sociedad", agregó.