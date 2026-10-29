La Intendencia de Maldonado inhabilitó 14 comercios por incumplimientos.
Inhabilitan al menos 14 comercios en Maldonado, por incumplimientos: el director de Higiene explicó los motivos
"Estamos haciendo los controles a la previa del verano, porque sabemos que en los meses del verano a los establecimientos gastronómicos los agarramos en auge", sostuvo.
El director de Higiene, Pablo Núñez, aclaró que no en todos los casos es por no cumplir con medidas bromatológicas, sino que algunos son por no contar con habilitaciones o documentación importante.
"Cuando hablamos de inhabilitaciones no piensen que se trata de comercios que no cumplen con determinadas condiciones higiénicas o bromatológicas, donde la población no pueda ir porque corre riesgo. Muchos de estos ceses preventivos se deben a trámites administrativos que después de haber recibido los comerciantes notificaciones necesarias y legalmente programadas, siguen sin dar respuesta y el último paso administrativo que tenemos es la notificación de un cese preventivo hasta tanto regularice", indicó.
Ley Integral de Empleo: Gobierno financiará hasta el 80% del salario de personas con discapacidad
Estos casos a veces son por falta de una firma, una cédula de identidad, un carné de manipulación, detalló.
"Estamos haciendo los controles a la previa del verano, porque sabemos que en los meses del verano a los establecimientos gastronómicos los agarramos en auge de temporada, llenos de clientes", añadió.
El foco ahora está en Maldonado y Punta del Este, sobre todo.
Dejá tu comentario