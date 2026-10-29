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Un hombre atacó a su pareja con un destornillador frente a un jardín de infantes en Artigas y fue detenido por vecinos

La mujer sufrió heridas en el cuello y un brazo durante una discusión dentro de un auto. Se encuentra fuera de peligro, mientras que el agresor está a disposición de la Fiscalía.

Foto: Subrayado, archivo. Policía de Artigas.

Foto: Subrayado, archivo. Policía de Artigas.

Un hombre atacó a su pareja con un destornillador este jueves de mañana, frente al Jardín de Infantes 93 de la ciudad de Artigas. La mujer sufrió heridas en el cuello y un brazo y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Está fuera de peligro, según supo Subrayado.

El ataque ocurrió sobre las 8:00, en Luis Alberto de Herrera, casi Berreta, durante una discusión dentro de un auto.

La mujer pidió ayuda desde el interior del vehículo, en una zona de alta circulación por el ingreso de los niños al jardín de infantes.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba en la escena del homicidio en Bella Unión el miércoles de noche.
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Mataron de un disparo en el pecho a un hombre en Bella Unión y sospechan de un menor

Padres que se encontraban en el lugar se acercaron al auto para intentar retirar al agresor. El hombre se resistió, pero finalmente fue reducido por las personas que intervinieron.

La Policía concurrió al lugar tras recibir un aviso de inspectores de tránsito y detuvo al hombre.

La Fiscalía lleva adelante la investigación. En tanto, efectivos policiales trabajan en la recolección de testimonios y en el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías.

En la noche del miércoles ocurrió un homicidio en la ciudad de Bella Unión: un hombre recibió un disparo en el pecho y sospechan de un menor de edad.

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