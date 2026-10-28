Accidente entre dos aviones de acrobacia dejó un piloto muerto en Guazuvirá, Canelones

Foto subida a Instagram por el equipo de acrobacias aéreas. Es el avión en el que circulaba el piloto fallecido.

Captura de video cedido a Subrayado. Gentileza de una vecina desde San Luis, Canelones.

Un accidente aéreo en Guazuvirá, Canelones, dejó un hombre de 58 años muerto, confirmaron fuentes a Subrayado.

El choque ocurrió en el mediodía de este miércoles mientras dos aviones privados de pequeño porte hacían entrenamiento de acrobacias. Una de las aeronaves hizo un aterrizaje de emergencia, mientras que la otra se precipitó en una zona de monte y murió su único ocupante.

El hombre, retirado de la Fuerza Aérea, pilotaba un avión modelo Rihn DR-109, matrícula CX-FLG. Integraba un equipo de acrobacias aéreas y fue el fundador del Aeródromo Green, ubicado en Guazuvirá.

Seguí leyendo Un hombre fue asesinado y otro herido durante un ataque con arma de fuego en Santa Lucía

#REITERAMOS | Un piloto murió tras el choque en el aire entre dos aviones pequeñas en Guazuvirá, Canelones. Informa @eugescogna | https://t.co/37eGlHw5HU pic.twitter.com/hRTvawByy1 — Subrayado (@Subrayado) October 28, 2026

En tanto, el hombre de 32 años que iba a bordo de la aeronave que logró aterrizar de forma forzosa se encuentra ileso, en shock.

La Fuerza Aérea señaló en un comunicado: "En el día de la fecha, próximo al mediodía, se produjo un accidente aeronáutico por colisión en el aire entre dos aeronaves civiles en la zona de Guazuvirá, departamento de Canelones. Como consecuencia del suceso, una de las aeronaves involucradas realizó un aterrizaje de emergencia en las instalaciones del Aeroclub de Green. Por su parte, la segunda aeronave, modelo Rihn DR-109, matrícula CX-FLG, se precipitó a tierra, registrándose el fallecimiento de su único ocupante".

Foto: Fuerza Aérea. Avión accidentado en un monte en Guazuvirá, Canelones.

Y agregó: "En el lugar se encuentra desplegado personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (JIAIAC), integrado por su director y un investigador, quienes llevan adelante las actuaciones y pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del suceso. La investigación continúa en curso".

Más tarde, la Jefatura de Canelones informó que "la segunda aeronave precipitó a tierra en una zona de monte situada a unos dos kilómetros al norte del aeródromo local. Posteriormente, tras las tareas de búsqueda en el área, fue localizado sin vida el cuerpo de su piloto, un hombre de 58 años de edad".

Foto subida a Instagram por el equipo de acrobacias aéreas. Es el avión en el que circulaba el piloto fallecido.

Una vecina de San Luis otorgó a Subrayado dos videos que muestran el momento previo al impacto, en el que los dos aviones vuelan a pocos metros de distancia.}

Se trataban de vuelos de entrenamiento y, en cada avión, viaja una sola persona.

Guazuvirá es un balneario ubicado en la costa de Canelones, próximo a Costa azul y La Floresta.