El Mides llevará al campo a personas que viven en la calle, en un proyecto de convivencia y trabajo que será voluntario

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) llevará al campo a personas que viven en la calle, en una experiencia de convivencia y trabajo voluntario que comenzará en San Carlos, Maldonado, anunció el ministro Gonzalo Civila.

“Es un proyecto que en Maldonado va a tener su primer paso, que es convivir y producir, es un proyecto que implica vida común en el medio rural”, dijo Civila este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Vamos a tener una experiencia en San Carlos, una experiencia en Carmelo, y en Fray Bentos”, agregó.

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Ingreso voluntario al programa

“Estamos hablando de gente que está dispuesta a hacer este movimiento, no es un movimiento compulsivo, es un movimiento que mucha gente que está en el sistema está dispuesta a hacer, a vivir en el medio rural, a hacer una experiencia de trabajo, de producción, y se adquieren ahí también habilidades que tienen que ver con el trabajo, con autosustentar también, aunque sea en parte, el proyecto y la convivencia”, explicó el ministro.

Los predios rurales que utilizará el programa serán alquilados o estarán cedidos en comodato por otros organismos del Estado.

“Son novedades importantes que creemos que van a cambiar mucho el sistema”, aseguró Civila, quien recordó que ya hay 600 personas viviendo en casas con acompañamiento de técnicos del Mides.

“Hay 600 personas que están transitando el programa de vivienda con apoyo”, precisó, y aseguró que esto “es más barato” que el sistema de refugios, donde hay funcionarios las 24 horas.

En estas casas de convivencia con acompañamiento, las personas viven por su cuenta, con acompañamiento y seguimiento del Ministerio.