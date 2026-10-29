Un hombre de 32 años fue condenado por el homicidio de un joven de 23 años, al que mató a tiros cuando circulaba en una bicicleta eléctrica en la ciudad de Libertad, departamento de San José.
Condenaron al hombre que mató a tiros a un joven que circulaba en una bicicleta eléctrica en Libertad
Víctima y victimario vivían en la misma zona de la ciudad, y ambos tenían problemas previos. El día del crimen, se dio una discusión frente a la casa del homicida y fue ahí cuando le disparó.
El crimen ocurrió en la tarde del miércoles 21 de octubre cuando la víctima iba por la calle Sarandí y Luis Morquio en el barrio Progreso. La víctima recibió varios disparos, circuló unos metros y cayó en la calle. Fue trasladada por vecinos al hospital local, donde falleció.
Las actuaciones policiales del Área de Investigaciones de la Zona II de la Jefatura de San José y la Fiscalía de Libertad de 2º turno identificó al autor de los disparos, un hombre de 32 años, con antecedentes penales.
Mataron a un joven de 23 años en San José mientras circulaba en una bicicleta eléctrica
La Policía realizó allanamientos en varias viviendas de Libertad y logró la detención del autor del crimen el miércoles de mañana. De la información surge, que víctima y victimario vivían en la misma zona de la ciudad, y que ambos tenían problemas previos. El día del crimen, se dio una discusión frente a la casa del homicida y fue ahí cuando le disparó.
Tras la audiencia judicial, el autor de los disparos fue condenado a ocho años de cárcel por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
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