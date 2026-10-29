Condenaron al hombre que mató a tiros a un joven que circulaba en una bicicleta eléctrica en Libertad

Un hombre de 32 años fue condenado por el homicidio de un joven de 23 años, al que mató a tiros cuando circulaba en una bicicleta eléctrica en la ciudad de Libertad, departamento de San José.

El crimen ocurrió en la tarde del miércoles 21 de octubre cuando la víctima iba por la calle Sarandí y Luis Morquio en el barrio Progreso. La víctima recibió varios disparos, circuló unos metros y cayó en la calle. Fue trasladada por vecinos al hospital local, donde falleció.

Las actuaciones policiales del Área de Investigaciones de la Zona II de la Jefatura de San José y la Fiscalía de Libertad de 2º turno identificó al autor de los disparos, un hombre de 32 años, con antecedentes penales.

La Policía realizó allanamientos en varias viviendas de Libertad y logró la detención del autor del crimen el miércoles de mañana. De la información surge, que víctima y victimario vivían en la misma zona de la ciudad, y que ambos tenían problemas previos. El día del crimen, se dio una discusión frente a la casa del homicida y fue ahí cuando le disparó.

Tras la audiencia judicial, el autor de los disparos fue condenado a ocho años de cárcel por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.