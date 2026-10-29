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POLICÍA BUSCA DAR CON LOS AUTORES

Cuento del tío: una mujer de 71 años fue víctima de una estafa por 200.000 dólares en dinero y joyas

Los delincuentes se hicieron pasar por asesores de Fiscalía y a través de una videollamada grupal la convencieron, la pasaron a buscar a su casa y la llevaron a diferentes instituciones financieras.

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Una mujer de 71 años fue víctima de una estafa por 200.000 dólares mediante el cuento del tío. Entregó 100.000 dólares en efectivo y joyas, cuyo valor fue estimado en otros 100.000 dólares.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, los delincuentes contactaron a la víctima y se hicieron pasar por asesores de Fiscalía. Le dijeron que una persona de su vínculo cercano estaba en graves problemas legales y corría riesgo de ir a prisión.

Las primeras actuaciones lograron establecer que a través de una videollamada grupal, los autores lograron convencer a la mujer, a la que pasaron a buscar por su casa en la zona del Buceo y llevaron a diferentes instituciones financieras, donde retiró 100.000 dólares.

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La mujer llegó a entregar también una importante cantidad de joyas, que fueron valuadas en otros 100.000 dólares.

Los investigadores comenzaron a trabajar tras recibir la denuncia que fue presentada por el hijo de la víctima.

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