Uruguay ganó demanda de Aratirí y Jorge Díaz apuntó contra "los agoreros de la oposición"; nombró a Lacalle Pou

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que Uruguay obtuvo un nuevo fallo favorable en el juicio que Aratirí inició en el 2018 contra el país por el proyecto trunco de explotación de hierro, y detalló que esta última instancia judicial en París condena a la empresa a pagar 4,1 millones de dólares al Estado, además de otros 300.000 euros por concepto de costas y costos.

Díaz destacó esta última decisión judicial en Francia como un triunfo y recordó que el Estado ganó todas las demandas internacionales que se presentaron contra Uruguay, salvo una: “Perdimos un solo arbitraje internacional y fue en la administración anterior, es un dato de la realidad”.

Tras señalar lo relevante que es este último fallo para Uruguay, al ganar una demanda que Aratirí había hecho por 3.600 millones de dólares, Díaz cuestionó a quienes llamó “agoreros de la oposición” y “gurúes del apocalipsis”.

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“Decían que otro juicio para Uruguay, otra demanda, nos van a condenar, vamos a perder millones de dólares. Revisen ustedes las redes sociales o revisen los archivos y van a encontrar pronunciamientos de miembros de la oposición de aquella época (2018), entre ellos el expresidente Lacalle Pou augurando que íbamos a otro juicio millonario debido a los errores del Frente Amplio. Ese augurio de aquella época no se ha cumplido y concretamente hoy el Uruguay aparece como triunfador desde el inicio”, apuntó Díaz.

“Más o menos los mismos augurios han aparecido ahora de parte de algunos representantes de la oposición”, agregó, en una referencia (sin nombrar) a la demanda iniciada por el astillero Cardama tras la rescisión, el año pasado, del contrato que firmó el gobierno de Lacalle Pou.

El caso Aratirí

Jorge Díaz recordó que Aratirí (empresa minera de origen indio) demandó a Uruguay en 2018 por 3.600 millones de dólares tras caer su anunciada inversión en el país para explotar hierro.

“En el 2020 el CIADI le dio la razón a Uruguay rechazando el reclamo de estas personas”, dijo Díaz, y explicó que la empresa apeló ante la Corte de París “pidiendo la nulidad del laudo arbitral” inicial.

En el 2023 se le dio la razón a Aratirí y la Corte de París anuló el fallo inicial a favor de Uruguay, por lo que en ese momento se presentó una casación para que se revirtiera el fallo de Apelación y se le diera nuevamente la razón a Uruguay, explicó.

“En la tarde de ayer el Tribunal de Apelaciones de París nos da nuevamente la razón y mantiene el laudo arbitral inicial”, señaló Díaz.

El prosecretario dijo en rueda de prensa que Aratirí puede buscar alguna maniobra legal para seguir con el reclamo a Uruguay, pero señaló que “el embudo se va cerrando, hasta que se cierra del todo”.

Díaz destacó que esta fallo judicial favorable es un mensaje de alcance internacional: “Quienes pretendan demandarnos en el futuro tienen que saber que estamos preparados”.

Ganarle a Lacalle Pou

Jorge Díaz fue consultado sobre lo que dijo en una entrevista sobre que quiere ganarle a Lacalle Pou las próximas elecciones presidenciales.

El prosecretario de Presidencia descartó primero que fuera a ser candidato del Frente Amplio, y explicó lo que dijo a El País.

“Queda absolutamente claro que yo no solo no acepté sino que rechacé la posibilidad de ser candidato a algo, a cualquier cargo”, dijo Díaz, y agregó: “Cuando uno dice, yo quiero ganarle a la oposición, y cuando yo digo que el candidato de la oposición va a ser Lacalle Pou, creo que nadie acá se va a sorprender, ¿o alguien piensa algo distinto? Y obviamente el Frente Amplio y el gobierno quiere ganar las próximas elecciones y va a trabajar para ganarlas, eso fue lo que yo dije”.