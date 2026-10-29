La Unión de Vendedores de Nafta se reunió con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, por la preocupación en el descenso en la venta de combustibles, ante la mayor presencia de autos eléctricos.
Vendedores de nafta preocupados por menos venta de combustible por autos eléctricos; se reunieron con Alejandro Sánchez
Plantearon instalar cargadores de UTE en las estaciones de servicio. Harán una propuesta formal a la ministra de Industria.
Plantearon la posibilidad de instalar cargadores de UTE en las estaciones y llevarse un porcentaje del ganancia.
Los estacioneros están preocupados porque afirman que es notoria la pérdida de ingresos por la venta de combustible, si se compara el 2026 con el 2025.
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El diálogo al respecto continuará y harán el planteo más formal a la ministra de Industria, Fernanda Cardona.
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