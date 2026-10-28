Nueva edición del festival gastronómico Degusto este viernes, sábado y domingo en el Parque Grauert

Una nueva edición del festival gastronómico Degusto se llevará a cabo este fin de semana. El evento se realizará en Carrasco e incluye además de gastronomía, música y otras actividades para toda la familia.

Será este viernes 30 de octubre, sábado 31 y domingo 1º de noviembre en el Parque Dr. Julio César Grauert en avenida Alfredo Arocena y Lieja con entrada libre y gratuita. El viernes, la actividad empieza a las 16 horas y va hasta la 1 de la mañana; el sábado, será desde el mediodía hasta la 1 de la mañana; y el domingo, de 10 a 20 horas, detalló Sofía Dabezíes de la organización de Degusto.

El festival se agranda y este año necesitó más espacio para las cerca de cien propuestas gastronómicas y artistas que pasarán por el escenario durante todo el fin de semana.

Más información en degusto.com.uy y en Instagram @degustomvd.

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