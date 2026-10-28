"Se complican las condiciones para el fin de semana", anunció Nubel Cisneros y destacó aumento de las temperaturas

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que se complican las condiciones para el fin de semana y que las temperaturas serán elevadas.

"El viernes vamos a tener lluvias en la mañana a nivel país. El sábado es muy probable que tengamos algún chaparrón", señaló.

Y agregó: "Todo el día va a estar inestable por lo tanto no podemos definir una hora donde exactamente va a llover".

Seguí leyendo De frío a templado y con lluvias aisladas el jueves; según el pronóstico de Nubel Cisneros

Además, comentó que las temperaturas serán muy elevadas desde el viernes hasta el domingo inclusive.

"El mejor día es el domingo porque estaría lloviendo hacia el lunes", adelantó.

En lo que respecta a las próximas horas, este jueves entre las 11 y las 13.30 habrá probabilidad de algún chaparrón muy escaso en la zona costera.

"Luego vuelve a acomodarse la situación. Deja de llover y una tarde que va súmamente agradable", destacó.