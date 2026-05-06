Ingreso de turistas se redujo 13,6% en el primer trimestre del año y el gasto fue 5,4% menor respecto a 2025

Durante los primeros tres meses de 2026, la cantidad de visitantes extranjeros y el gasto de dinero en el país bajaron, según cifras oficiales del Ministerio de Turismo.

Si comparamos las cifras con el año pasado, y el mismo período, en 2026 Uruguay recibió a 1.181.795 turistas, mientras que en 2025 los visitantes fueron 1.368.083. Lo que representa una caída del 13,6% y que también se reflejó en la economía, con un descenso en el gasto total de un 5,4%.

A pesar de las cifras generales a nivel país, Montevideo tuvo una buena temporada. Durante los meses de enero, febrero y mazo, la cantidad de visitantes que llegó a la capital aumentó un 31% respecto al año pasado, y también la cantidad de dinero gastado, creció un 28%.

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Los turistas que más visitaron Montevideo fueron los argentinos 87.073 en 2026 contra 71.658 en 2025, lo que significa un aumento del 21,5%.

Los turistas brasileños vinieron 24.111 en 2026 y 17.704 en 2025, reflejando un aumento de 36%. También llegaron un 68% más de norteamericanos, un 78% más de europeos y 65,5% más de chilenos.

La llegada de turistas a Montevideo también impactó positivamente en la economía. El gasto total de los turistas aumentó un 28%, pasando de más de 104 millones de dólares en 2025 a 134.400.000 dólares a principios de este año.