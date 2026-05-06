Medidas limitativas para el padre del niño de 8 años que murió en un siniestro; el hombre conducía alcoholizado

La Justicia de Paysandú dispuso medidas limitativas por 90 días para el padre del niño de 8 años que murió este martes tras sufrir un siniestro de tránsito cuando el hombre conducía un vehículo bajo los efectos del alcohol.

El conductor del vehículo siniestrado declaró este miércoles en la audiencia de control de detención y a pedido de la Fiscalía de turno, la Justicia le impuso la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin comunicarlo a la sede judicial. Además, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial previa.

La investigación de la Policía y la Fiscalía en el caso continúa.

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SINIESTRO

El siniestro ocurrió sobre las 4 de la tarde de este martes cerca del puente del arroyo Sacra, en Paysandú. El hombre de 44 manejaba un auto con su hijo de 8 años abordo.

El niño había salido de la escuela, ambos fueron a un supermercado y al retornar el hombre chocó contra un terraplén del puente. El auto volcó y el niño salió despedido y murió en el lugar.

El hombre fue trasladado con lesiones. El test de alcoholemia dio positivo y el niño viajaba sin sistema de retención infantil ni cinturón de seguridad.

Algunos vecinos que estaban allí brindaron las primeras asistencias y llamaron a la Policía, que fue al lugar así como una emergencia médica que constató el fallecimiento del niño.

Policía Científica realizó las pericias para establecer por qué el hombre perdió el control y chocó contra un mojón.