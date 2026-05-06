La Justicia de Paysandú dispuso medidas limitativas por 90 días para el padre del niño de 8 años que murió este martes tras sufrir un siniestro de tránsito cuando el hombre conducía un vehículo bajo los efectos del alcohol.
Medidas limitativas para el padre del niño de 8 años que murió en un siniestro; el hombre conducía alcoholizado
La Justicia le impuso la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin comunicarlo a la sede judicial. Además, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial previa.
El conductor del vehículo siniestrado declaró este miércoles en la audiencia de control de detención y a pedido de la Fiscalía de turno, la Justicia le impuso la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin comunicarlo a la sede judicial. Además, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial previa.
La investigación de la Policía y la Fiscalía en el caso continúa.
Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y declarar el miércoles
SINIESTRO
El siniestro ocurrió sobre las 4 de la tarde de este martes cerca del puente del arroyo Sacra, en Paysandú. El hombre de 44 manejaba un auto con su hijo de 8 años abordo.
El niño había salido de la escuela, ambos fueron a un supermercado y al retornar el hombre chocó contra un terraplén del puente. El auto volcó y el niño salió despedido y murió en el lugar.
El hombre fue trasladado con lesiones. El test de alcoholemia dio positivo y el niño viajaba sin sistema de retención infantil ni cinturón de seguridad.
Algunos vecinos que estaban allí brindaron las primeras asistencias y llamaron a la Policía, que fue al lugar así como una emergencia médica que constató el fallecimiento del niño.
Policía Científica realizó las pericias para establecer por qué el hombre perdió el control y chocó contra un mojón.
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