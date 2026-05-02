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Transportistas turísticos piden ayuda al Gobierno ante impacto de aumento de combustibles en el sector

El presidente de la Unión de transportistas turísticos explicó que el combustible representa el 30% de sus gastos y que el aumento no se lo pueden trasladar a los clientes “sinceramente vamos a ir a pérdida”.

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Álvaro Gugliotta, presidente de la Unión de transportistas turísticos del Uruguay se refirió al impacto del aumento en el precio de los combustibles en el sector y reclamó soluciones por parte del gobierno.

Afirmó que el aumento “impactó de lleno” a los transportes turísticos, ”en un mes fueron 21% y la verdad que es muchísimo”.

Explicó que en su negocio el combustible representa el 30% de los gastos y que el aumento no se lo pueden trasladar a los clientes “sinceramente vamos a ir a pérdida”.

Consultado sobre la posibilidad de utilizar transporte eléctrico, el representante aclaró que por el tipo de traslados que hacen no sería viable.

La próxima semana tendrán una reunión con el ministro de turismo, Pablo Menoni, donde plantearán el problema y pedirán ayuda del gobierno.

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