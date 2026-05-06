Moisés Martínez fue dado de alta psiquiátrica y se mantiene la audiencia para este jueves por medidas cautelares

Moisés Martínez fue dado de alta psiquiátrica y la audiencia por medidas cautelares se realiza este jueves, como estaba previsto, dijeron a Subrayado fuentes de la investigación. La defensa había solicitado prórroga, pero tras el informe actualizado sobre su salud, la jueza María Noel Odriozola resolvió mantenerla en la fecha que ya había sido fijada.

El Hospital Pasteur le informó a la magistrada que el imputado tuvo alta psiquiátrica este martes "y está en condiciones de asistir a la audiencia prevista para el día 7 de mayo", tras permanecer internado por intento de autoeliminación. Además, Odriozola recibió el oficio de Dinama que informa sobre la regularización del contador de UTE en la casa donde cumple arresto domiciliario con tobillera, por lo que se puede instalar el dispositivo electrónico que notifica cuando el joven se retira del lugar.

La jueza sostiene que la audiencia "es fundamental no solo para el debate de los incumplimientos informados que para ello va a concurrir el responsable de DINAMA , sino también para el debate de la salud mental del imputado atento a lo que surge del propio informe del Hospital Pasteur", sostiene el documento al que accedió Subrayado.

El 8 de abril, Moisés Martínez fue condenado a 12 años de prisión por haber matado a su padre el 25 de mayo de 2025. Su defensa apeló, el caso se instaló en la agenda pública por los abusos que las hermanas de Moisés relataron que sufrieron de parte de su padre durante varios años.

En ese contexto, la defensa pidió que Moisés espere el resultado de la apelación con arresto domiciliario total y tobillera, algo que fue concedido por la Justicia el pasado 20 de abril.

La fiscal del caso, Sabrina Flores, entiende que Moisés violó la medida al menos tres veces, según los registros de la tobillera, dijeron fuentes judiciales a Subrayado. El viernes fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde fue asistido por haber ingerido psicofármacos en un intento de suicidio, según su familia. Este martes fue dado de alta.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el 20 de abril, cuando la Justicia dispuso el cumplimiento de arresto domiciliario, determinó que sea con doble monitoreo, tobillera electrónica, por un lado, y dispositivo baliza, por el otro.

La tobillera electrónica marca una zona de exclusión más amplia que sí se le pudo colocar, pero en el caso de la baliza, esta marca el límite exacto del domicilio y si la persona sale de la vivienda queda registrado ante la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), no.

En el caso del dispositivo baliza, el domicilio debe contar con la conexión de UTE regularizada, lo que no ocurría en el caso de la vivienda de Moisés Martínez. Por tanto, la baliza no se pudo instalar por no contar con el suministro eléctrico en regla, lo que se dio en las últimas horas.